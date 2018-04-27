الاتحاد الجزائري يوقف لاعبًا عامين بسبب اعتدائه على حكم

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، حمزة كودري لاعب اتحاد العاصمة، بالإيقاف لمدة عامين، منها عام مع إيقاف التنفيذ بسبب طرده واعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام شباب قسنطينة بالجولة الـ 26 من دوري المحترفين.

وعاقبت اللجنة أيوب عبدلاوي مدافع اتحاد العاصمة بالإيقاف لـ 3 مباريات منها واحدة مع إيقاف التنفيذ وزميله عبدالرؤوف بن غيث بـ 4 مباريات، لما بدر منهما خلال المباراة ذاتها.

وقال عبدالحكيم سرار رئيس اتحاد العاصمة لرويترز إن “هذه العقوبة مضحكة”.

“اطلعت على تقرير الحكم الذي أدار لقاء شباب قسنطينة ولم أشاهد اعتداء بن غيث على الحكم وتقرير حكم اللقاء خاطئ”.

ويتصدر شباب قسنطينة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة ويتقدم بفارق 11 نقطة على اتحاد العاصمة صاحب المركز السادس قبل 3 جولات على النهاية.

وعاقبت لجنة الانضباط أيضًا مولودية الجزائر بخوض 3 مباريات دون جمهور منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ.

كما عاقبت اللجنة شبيبة القبائل باللعب 3 مباريات دون جمهور منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ.

وجاءت هذه العقوبة بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة قبل نهائي كأس الجزائر بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في قسنطينة.

وقال شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل عقب صدور العقوبة: “فريقي أصبح يزعج بعض الأطراف بعد عودتنا القوية ولن نسكت عن حقنا، سنطعن ضد العقوبة”.

وعاقبت لجنة الانضباط فريق اتحاد الحراش بخوض مباراتين دون جمهور بسبب أحداث العنف التي شهدتها مباراة الفريق أمام اتحاد بلعباس في دوري المحترفين، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز بلعباس 1/0.