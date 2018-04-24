وفاة هنري ميشيل.. تعرف على المدرب الفرنسي صاحب التاريخ الحافل

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، وفاة أسطورة نادي نانت الفرنسي هنري ميشيل عن عمر 70 عامًا.

وخاض هنري ميشيل تجارب تدريبية مميزة للغاية في القارة الأفريقية والمنطقة العربية تركت انطباعًا مميزًا عنه.

وقاد هنري ميشيل منتخب المغرب في كأس العالم 1998، كما قاد منتخب الإمارات، وكوت ديفوار، ونادي الزمالك المصري.

وغرد حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي :”يتقدم نادي الوداد الرياضي بأحر التعازي الى الأسرة الرياضية في وفاة اللاعب السابق هنري ميشيل، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.”.

وأعرب أحمد حسام ميدو لاعب مارسيليا السابق عن حزنه لوفاة ميشيل.

كما نشر نادي باريس سان جيرمان بيانا لنعي ميشيل.

من هو هنري ميشيل؟

بحسب ويكيبيديا.. هنري ميشيل، من مواليد الـ 29 من أكتوبر 1947 في فرنسا، لاعب كرة قدم فرنسي سابق، ومدرب كرة قدم فرنسي .تعود شهرته عندما قام بتدريب منتخب فرنسا الأول، ثم اتجه لتدريب أندية أفريقية، إذ درب كلًا

من منتخب ساحل العاج لكرة القدم والمنتخب المغربي لكرة القدم ونادي الزمالك المصري.

هنري لاعباً

بدأ مسيرته الكروية مع نادي أيكس في عام 1964، وبقي فيه حتى عام 1966، وفي عام 1966 انتقل إلى نادي نانت، ولعب معه حتى عام 1982.

ولعب مع منتخب فرنسا لكرة القدم بين عامي 1969 و1980، وشارك معه في 58 مباراة دولية وسجل 4 أهداف.

هنري مدرباً

بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب فرنسا لكرة القدم تحت 21 سنة في عام 1982 وحتى عام 1984، وفي عام 1984 درب منتخب فرنسا لكرة القدم وحتى عام 1988 وقاد فرنسا خلال هذه الفترة في كأس العالم 1986 في المكسيك إلى الدور قبل النهائي ولكنه خسر من منتخب ألمانيا الغربية وكان المنتخب الفرنسي يضم في ذلك الوقت ميشيل بلاتيني وآلان غريس. وفي عام 1988 عاد إلى تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم حتى عام 1990. بعد ذلك تنقّل بين عدة منتخبات وأندية كالآتي:

في موسم 1990/1991 درب نادي باريس سان جيرمان

في عام 1994 درب منتخب الكاميرون لكرة القدم

في عام 1995 درب نادي النصر السعودي

في عام 1995 درب نادي العين الإماراتي

في عام 1995 درب منتخب المغرب لكرة القدم وحتى عام 2000

في عام 2000 درب منتخب الإمارات لكرة القدم حتى عام 2001

في عام 2001 درب نادي أريس ثيسالونيكي

في عام 2001 درب منتخب تونس لكرة القدم حتى عام 2002

في موسم 2003/2004 درب نادي الرجاء المغربي

في عام 2004 درب منتخب ساحل العاج لكرة القدم حتى عام 2006

في عام 2006 درب نادي العربي القطري

في موسم 2006/2007 درب نادي الزمالك المصري ثم منتخب المغرب لكرة القدم

في نوفمبر 2008 درب نادى صن داونز الجنوب أفريقى

تولى بمهمة تدريب نادي الزمالك المصري في 2009.