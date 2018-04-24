رياض محرز ينال إعجاب السعوديين بهذا التصرف (فيديو)

زار رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي مركزًا للمعاقين في مكة المكرمة، أمس الاثنين؛ ما جعل اللاعب الحاصل على لقب أفضل لاعب إنجليزي قبل عامين، محط إعجاب السعوديين.

وبحسب برنامج أكشن يا دوري، فإن لاعب ليستر سيتي كان في السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقال خالد صالح مدير مركز المعاقين لبرنامج أكشن يا دوري :”لم ندفع شيئًا للاعب لزيادة المركز الزيارة بدافع خيري منه ومن زميله بوغبا، كما أنهما تبنيا بعض الحالات في المركز ماديًا”.

“رياض محرز وبوغبا زارا المركز مجانًا وتبنيا علاج بعض الحالات .. بعض اللاعبين المحليين رفضوا زيارتنا والبعض الآخر طلب مقابلًا ماديًا”.

#اكشن_يا_دوري

رياض محرز لاعب ليستر سيتي الانجليزي يزور مركزا للمعاقين بمكة

ومدير المركز يؤكد: بعض اللاعبين المحليين رفضوا زيارتنا والبعض طلب مقابل مادي! pic.twitter.com/Gl5H7nM6UY — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) April 23, 2018

وقال رياض محرز في تصريحات على هامش الزيارة :”مركز رعاية الآطفال ممتاز وأدعوا لهم بالتوفيق، وللمرضى الآطفال بالشفاء. سعيد بـ تواجدي مع الآطفال لـ مساعدتهم ومساندتهم وهذا واجبنا”.

“حضرت إلى السعودية لأداء العمرة، وزرت مركز الأطفال لأنهم بـ حاجه للدعم المعنوي”.

“إن شاء الله يقدم المنتخب السعودي مستوى جيدًا في مونديال روسيا، إنه أمر جيد كونهم متواجدين بـ المونديال وأتمنى لهم التوفيق”.

ونال تصرف رياض محرز إعجاب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفاعله مع مركز المعاقين.

وعلق الناقد الرياضي السعودي عبدالله بادغيش محلل أكشن يا دوري :”طلب بعض اللاعبين المحليين لمقابل مادي من أجل زيارة مركز لرعاية المعاقين يعتبر “صدمة”، مشيدًا بما فعله رياض محرز.