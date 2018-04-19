موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مواعيد مباراتي الأهلي أمام الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2018.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي للموقع الرسمي للأحمر، إنه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يفيد بتحديد مواعيد مباراتي الأهلي في أول جولتين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن خطاب الاتحاد الأفريقي حدد مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الـ4 من مايو المقبل، فيما تقام مباراة الجولة الثانية أمام كمبالا سيتي الأوغندي يوم الـ15 من الشهر نفسه على ملعب الأخير.

وأتم مدير الكرة بالأهلي بأنه سيتم إخطار الاتحاد الأفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد ملعب مباراة الأهلي والترجي عقب استخراج الموافقات الأمنية.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن اللعب أمام الترجي على استاد القاهرة له أولوية لدى الجهاز الفني واللاعبين، والجميع يقدر الدور الكبير للجهات الأمنية في تأمين المباريات وحرصها على عودة الجماهير للمدرجات، وهناك تنسيق كامل تقوم به إدارة النادي؛ من أجل حسم هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين باتحاد الكرة، لمعرفة إمكانية تقديم موعد مباراة نصف نهائي كأس مصر لمدة 24 ساعة.

وطلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري تقديم موعد مباراة نصف نهائي كأس مصر حال تخطي مباراة دور الثمانية، لتقام مباراة نصف النهائي يوم 8 بدلا من يوم 9، لمنح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي في اعتزال حسام غالي.

وأضاف عبد الحفيظ أنه سيطالب إدارة الأهلي بالتقدم بخطاب لتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة حال تخطى مباراة دور الـ8.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي يوم الـ4 من مايو المقبل، فيما تقام مباراة اعتزال حسام غالي أمام أياكس الهولندي يوم الـ11 من الشهر نفسه، على أن يسافر الأهلي بعدها إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كمبالا سيتي يوم الـ 15 من مايو المقبل.

ومن جانب آخر أكد سيد عبد الحفيظ، أن هناك اجتماعًا تنسيقيًا للجهاز الفني عقب مباراة الزمالك في الدوري الممتاز المحدد لها يوم الـ 26 من أبريل الجاري، لحسم ملف اللاعبين المعارين وتحديد موقفهم.

وقال مدير الكرة، إن الاجتماع سيحدد ملامح القائمة في الموسم الجديد، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بشأن عودة اللاعبين المعارين واحتياجاته.

وأضاف عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لا يرغب في التعجل بحسم هذا الملف، خصوصًا في ظل عدم وضوح الرؤية لعدد اللاعبين في قائمة الفريق بالموسم الجديد وعدد اللاعبين المقيدين بها.

وأتم عبد الحفيظ أنه يتواصل بشكل جيد مع جميع اللاعبين المعارين، وينتظر قرار الجهاز الفني في هذا الشأن، والوحيد الذي تم حسم موقفه هو ناصر ماهر المعار لنادي سموحة.