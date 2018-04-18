تأهل 5 فرق عربية إلى دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية

تأهلت 5 فرق عربية إلى دور الـ 16 (مرحلة المجموعات) لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، وذلك بعد نهاية مباريات دور الـ32 الثاني مساء الأربعاء.

والفرق العربية الخمسة هي اتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي ممثل الكرة المصرية، والهلال السوداني، والثنائي المغربي الرجاء البيضاوي ونهضة بركان.

أما بقية الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات فهي فيتا كلوب بطل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدوانا ستارز الغاني، ويانج أفريكانز التنزاني، وكارا برازافيل الكونغولي.

إضافة إلى أنيمبا النيجيري، ودجوليبا المالي، وغورماهيا الكيني، ورايون سبورت الرواندي، ويونياو دو سونجو بطل موزمبيق، والثنائي الإيفواري أسيك ميموزا وويليامسفيلي أثلتيك.

وسيتم إجراء قرعة مرحلة المجموعات السبت المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي للعبة بالعاصمة المصرية القاهرة.