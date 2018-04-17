زيادة عدد منتخبات كأس العالم لـ48 تواجه معارضة الكبار

قال لارس-كريستر أولسون رئيس رابطة الدوريات الأوروبية، إن روابط البطولات الكبرى في أوروبا تعارض خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لزيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 والنسخ المستقبلية لكأس العالم للأندية.

ويخطط الفيفا لزيادة منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 في نسخة 2026 لكن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال، إنه جاهز أيضًا للتقدم بمقترح لنسخة 2022 في قطر.

وترفض رابطة الدوريات الأوروبية، التي تضم 32 رابطة دوري محترفين من 25 دولة أوروبية، فكرة التوسع في البطولات بداعي أنها ستزيد من عدد أيام ومباريات المنافسات.

وقال أولسون لصحيفة ذا تايمز البريطانية “نحن غير مستعدين لأي تغيير في جدول المباريات من أجل زيادة منتخبات كأس العالم 2022.

“نحن أظهرنا مرونة سابقة في السماح بإقامة كأس العالم في الشتاء واتفقنا على المواعيد ونحن غير مستعدين أن تطول فترة منافسات كأس العالم”.

وفي 2015 أعلن الفيفا أن كأس العالم 2022 ستقام في آخر شهرين من العام في محاولة لتجنب إقامة المباريات في درجات حرارة مرتفعة في قطر خلال يونيو/حزيران ويوليو تموز ما أجبر العديد من روابط الدوري على تغيير خططها لجداول المباريات.

ومن المتوقع أن يعلن الفيفا قراره بشأن زيادة منتخبات كأس العالم 2022 خلال الاجتماع السنوي في يونيو/ حزيران المقبل.

وسبق لإنفانتينو أيضًا الحديث عن رغبة بعض الشركات الراعية في زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية من ثمان إلى 24.

وقال أولسون “هناك حديث عن زيادة فرق كأس العالم للأندية ولدينا تحفظات عديدة حول ذلك أيضًا”.

وستقام كأس العالم 2022 في الفترة بين الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني والـ18 من ديسمبر /كانون الأول بينما تقام كأس العالم للأندية بشكل سنوي بدءًا من 2005.