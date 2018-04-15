خسارة الأفريقي وتعادل النجم وفوز الصفاقسي تشعل الصراع على وصافة الدوري التونسي

تقاسم الأفريقي والنجم الساحلي المركز الثاني في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث، ليشتعل الصراع على الوصافة قبل جولتين على النهاية اليوم الأحد.

وخسر الأفريقي على أرضه بعد هزيمته 2/0 أمام البنزرتي، وتأثر بغياب مهاجمه صابر خليفة، والجناح الأيسر زهير الذوادي للإصابة، وأخفق في فرض أسلوبه، لتهتز شباكه في الشوط الثاني عبر صديق الماجري بضربة رأس في الدقيقة 72، وزياد العونللي بتسديدة من ركلة حرة بعدها 7 دقائق.

وأهدر النجم الساحلي فرصة انتزاع المركز الثاني، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي خارج أرضه مع الملعب التونسي.

قال أشرف كرير حارس النجم الساحلي: “أهدرنا نقطتين لكننا لم نخسر المباراة لنعود إلى المركز الثاني بعد تعثر الأفريقي”.

“سنسعى إلى حصد 6 نقاط في الجولتين الأخيرتين وحسم المركز الثاني لمصلحتنا”.

وتقدم البنزرتي للمركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الملعب التونسي المركز العاشر وله 28 نقطة.

وقلص الصفاقسي الفارق مع الأفريقي والنجم الساحلي لنقطة واحدة بعد فوزه 3/0 على ضيفه اتحاد بنقردان.

وجاءت أهداف الصفاقسي في الشوط الثاني عبر ثنائية فراس شواط في الدقيقتين 55 و66 ووليد القروي في الدقيقة 78 لينعش آمال فريقه في انتزاع المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

وتأزم موقف اتحاد بنقردان في سعيه إلى الهروب من منطقة الهبوط بعدما توقف رصيده عند 20 في المركز الثاني عشر.

وبدا أولمبيك مدنين في طريقه إلى العودة نحو الدرجة الثانية بعد خسارته الكبيرة 4/0 أمام مضيفه نجم المتلوي، التي حملت توقيع عماد المنياوي في الدقيقتين 38 و83 وزياد البكوش في الدقيقتين 43 و45.

ورفع نجم المتلوي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أولمبيك مدنين عند 17 نقطة في ذيل الترتيب.

وانتزع مستقبل قابس فوزًا ثمينًا خارج ملعبه 2/1 على مضيفه الاتحاد المنستيري.

وتقدم مستقبل قابس عبر لاعبه سليم المزليني في الدقيقة 18، لكن حسن المسعدي أدرك التعادل للاتحاد المنستيري في الدقيقة 45، قبل أن يخطف حليم الدراجي هدف الانتصار للضيوف في الدقيقة 54.

وحافظ الاتحاد المنستيري على المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بينما رفع مستقبل قابس رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل الترجي المتوج باللقب خارج أرضه 1/1 مع الملعب القابسي.

وتقدم أيمن محمود للملعب القابسي في الدقيقة 49، قبل أن يعود المدافع ذاته ويسجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.

ويملك الترجي 57 نقطة بينما يحتل الملعب القابسي المركز الحادي برصيد 24 نقطة.

وتعادل شبيبة القيروان مع ضيفه ترجي جرجيس سلبيًا، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن مقابل 20 نقطة لترجي جرجيس في المركز قبل الأخير.