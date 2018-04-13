روبرتو كارلوس سفيرًا لملف المغرب 2026

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الجمعة، تعيين البرازيلي روبرتو كارلوس سفيرًا لملف استضافة البلاد للبطولة.

وقالت اللجنة في بيان: إن كارلوس، الفائز بكأس العالم 2002 مع منتخب بلاده وظهير أيسر ريال مدريد وانترناسيونالي السابق، انضم إلى أساطير إفريقيا السابقين جوزيف أنطوان بيل والحاجي ضيوف وخليلو فاديغا وعادل الشاذلي وروبير كيديابا كسفراء لملف المغرب.

وتضم قائمة سفراء ملف المغرب 2026 عددًا من لاعبي المغرب السابقين، منهم محمد التيمومي ومصطفى حجي وعزيز بودربالة وقائد المغرب حاليًا مهدي بنعطية.

وقال كارلوس وهو برفقة هشام العمراني المدير التنفيذي لملف المغرب 2026: “مقتنع بأن المغرب سيقدم للعالم بطولة رفيعة المستوى ومليئة بالحماس والشغف”.

ويستعد المغرب لاستقبال لجنة الاتحاد الدولي (الفيفا) بين 17 و19 أبريل/ نيسان الجاري في مدن مراكش وأغادير وطنجة والدار البيضاء.

ويعتمد ملف المغرب، الذي ينافس ملفًا مشتركًا يضم كندا والمكسيك والولايات المتحدة، على أن مواطني 70 دولة يمكنهم الدخول بدون تأشيرة بجانب فارق التوقيت الذي يناسب أوروبا وآسيا.

كما أن أقصى مسافة بين المدن هي 550 كيلومترًا يمكن قطعها عبر النقل البري والجوي.