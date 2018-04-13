صحيفة: أتلتيكو مدريد يبدأ خطوات ضم المغربي أيوب الكعبي

يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إلى الحصول على خدمات المهاجم المغربي أيوب الكعبي، وأرسل عرضًا رسميًا لنادي نهضة بركان المغربي، حسبما أكدت صحيفة “الصباح” المحلية في عددها الصادر، اليوم الجمعة.

وتقول الصحيفة المغربية إن أتلتيكو سيحاول إتمام الصفقة قبل نهائيات كأس العالم هذا الصيف في روسيا، وإن الأتلتي سيقوم بإعارة الكعبي إلى فريق آخر بالدوري الإسباني في الموسم المقبل، وسيكون ألافيس هو الخيار الأول.

وأضافت الصحيفة أن الاتصالات بين أتلتيكو ونهضة بركان بدأت قبل شهرين، ولكن النادي المغربي يرغب في انتظار عروض أخرى تصل من دول خليجية.

تجدر الإشارة إلى أن صيت الكعبي (24 عامًا) ذاع في يناير /كانون الثاني الماضي، إثر تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، المنافسة القارية التي تقتصر على اللاعبين الذين يلعبون ببطولات الدوري في بلدانهم، إذ سجل تسعة أهداف في ست مباريات وقاد المغرب إلى الحصول على اللقب.

يذكر أن المدير الفني للمنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رينار، استدعى الكعبي قبل عدة أسابيع للمشاركة في مباراتين وديتين مع المنتخب الأول لأول مرة، وبعد ظهوره الأول اللافت أمام صربيا، نجح في تسجيل أول أهدافه مع “أسود الأطلس” في مرمى أوزبكستان بعد مرور ثلاث دقائق فقط من المباراة.