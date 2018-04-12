نبيل معلول يعلن رسميًا غياب يوسف المساكني عن منتخب تونس في كأس العالم

قطع نبيل معلول مدرب منتخب تونس لكرة القدم الشك باليقين، وأكد رسميًا أن لاعب خط الوسط الدولي يوسف المساكني سيغيب عن الفريق المشارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأصيب المساكني (27 عامًا) خلال فوز فريقه الدحيل القطري 5-2 على السيلية في الجولة الأخيرة للدوري المحلي يوم السبت الماضي.

وقال الدحيل في حسابه على تويتر حينها إن “الفحوص الطبية التي خضع لها قائد الفريق الأول يوسف المساكني أوضحت تعرّضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وبالتالي سيغيب عن صفوف الدحيل من ثلاثة إلى أربعة أشهر”.

وقال معلول لمحطة “موزاييك” الإذاعية الخاصة إنه “دون شك إصابة المساكني ضربة كبيرة وموجعة جدًا للمنتخب الوطني ونتمنى أن يسترجع قواه بعد كأس العالم، لا أريد ترك الجمهور التونسي يحلم كثيرًا لأنه لن يستطيع اللحاق بالبطولة التي تنطلق بعد نحو شهرين.

“غيابه عن البطولة لا شك فيه لأن المساكني يعاني من قطع كامل في الرباط الصليبي للركبة ويحتاج وقتًا طويلًا للتعافي، نتمنى عودته للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة إضافة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022”.

وغاب المساكني عن مباراتين وديتين لتونس الشهر الماضي أمام إيران وكوستاريكا بسبب الإصابة لكنه تعافى وعاد للمشاركة مع الدحيل.

وتخوض تونس، التي تشارك في النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها، مباريات الدور الأول في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.