رغم إصابته في الرباط الصليبي.. هل يمكن أن يشارك يوسف المساكني مع تونس في كأس العالم؟

كشفت تقارير تونسية عن أن اللاعب يوسف المساكني، لاعب الدحيل القطري، ومهاجم نسور قرطاج، من الممكن أن يتم علاجه قبل انطلاق منافسات كأس العالم في روسيا.

وقال الشملي في تصريحات للقناة التونسية الرسمية: “هناك مستجدات في الحالة الصحية للمساكني لا سيما أن التمزق على مستوى الرباط الصليبي جزئي، ويمكن معالجته دون اللجوء إلى عملية جراحية، لكن يبقى ذلك رهن الفحوصات الطبية، التي يخضع لها المساكني تحت إشراف أمريكيين وألمانيين”.

وأضاف، أن هناك بصيصًا من الأمل أن يلحق المساكني بالمونديال، وأن الجهاز الطبي للمنتخب دخل في اتصالات رسمية مع طبيب أمريكي، مختص في تشخيص مثل هذه الإصابات، واثنين من كندا، وآخر ألماني، مشيرًا إلى أن الاحتمالات تُرجّح التمزق الجزئي للرباط الصليبي.

وأتم: “الأمل لا يزال قائمًا بشأن مشاركة المساكني في المونديال.. لم نفقد الأمل لا سيما حال التدخل البسيط “.

وتعرّض المساكني إلى إصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه الدحيل، بنادي السيلية، في الجولة الأخيرة من الدوري القطري.

يذكر أن المنتخب التونسي يلعب في المجموعة السابعة بجوار كل من إنجلترا، بلجيكا، وبنما.