الترجي بطلًا للدوري التونسي للمرة الثانية على التوالي

أحرز نادي الترجي لقب الدوري التونسي بعد أن تعادل مطارده النادي الأفريقي مع اتحاد بن قردان، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من المسابقة.

ووصل الفارق بين الترجي والأفريقي 9 نقاط، مع تبقي 4 مباريات للترجي، و3 مباريات للأفريقي، ما يعني استحالة جمع الأفريقي نقاطًا أكثر من الترجي.

وهذا التتويج هو الثاني على التوالي للترجي في مسابقة الدوري التونسي، والـ 27 في تاريخ المسابقة.

وكان الترجي قد أحرز لقب الدوري التونسي الموسم الماضي متفوقًا على النجم الساحلي

وسيلتقي الترجي مساء اليوم مع نجم المتلوي، وستكون المباراة احتفالية للبطل إذ ستقام المباراة على ملعبه.