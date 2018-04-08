تأكد غياب التونسي يوسف المساكني عن كأس العالم للإصابة

قال الدولي التونسي يوسف المساكني، لاعب وسط الدحيل، بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم، يوم السبت، إنه تعرض لإصابة “ستحرمه من مواصلة مشواره مع فريقه ومنتخب بلاده في كأس العالم في روسيا”.

وقال المساكني عبر حسابه على إنستغرام: “الحمدلله.. قدر الله وما شاء فعل. حزين للغاية للإصابة التي ستحرمني من مواصلة المشوار مع الدحيل والمنتخب في كأس العالم”.

وشارك المساكني (27 عامًا) كبديل في الفوز 5-2 على السيلية في ختام الدوري القطري، لكنه سرعان ما غادر الملعب عقب الإصابة.

وكانت محطة “موزاييك إف.أم” التونسية ذكرت في وقت سابق “إصابة يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري ومنتخب تونس أخطر مما هو متوقع حيث تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة”.

واعتبر نبيل معلول، مدرب تونس، في تصريحات سابقة أن غياب المساكني عن تشكيلة المنتخب توازي غياب ليونيل ميسي عن تشكيلة برشلونة أو الأرجنتين أو كريستيانو رونالدو عن تشكيلة ريال مدريد أو البرتغال.

وغاب المساكني عن منتخب بلاده في مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام إيران وكوستاريكا للإصابة، لكنه تعافى وعاد للمشاركة مع الدحيل.

وتخوض تونس الدور الأول في كأس العالم، الذي تستضيفه روسيا بين الـ 14 من يونيو/ حزيران والـ15 من يوليو/ تموز المقبلين، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب إنجلترا وبلجيكا وبنما.