أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اعتذار قطر عن المشاركة في البطولة العربية القادمة.

وغرّد آل الشيخ على صفحته بموقع التدوينات المصغر “تويتر”:” قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية رسميًا.”

قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية رسميًا . — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ قد استقر على حزمة قرارات تهدف لإعادة الاعتبار للبطولة العربية للأندية في نسختها الانتقالية لموسم (2018-2019)، سعيًا منه بعد أن شهدت السنوات الماضية فترات فراغ طويلة لأسباب مختلفة.

وحصل الاتحاد العربي على الموافقة الرسمية لأغلب الأندية التي دعاها للمشاركة في نسخة موسم (2018-2019)، فنجد الثلاثي المصري الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومن تونس وافق الترجي الرياضي والنجم الساحلي، بالإضافة إلى الثنائي الجزائري وفاق سطيف واتحاد العاصمة والرجاء والوداد من المغرب، وكذلك الجوية والنفط العراقيين والوحدات الأردني وأهلي طرابلس الليبي والعين والجزيرة الإماراتيين والقادسية الكويتي والسلام زغرتا اللبناني والمحرق والرفاع البحريين.

ورصد الاتحاد مكافأة قدرها 6 ملايين دولار للفائز بالبطولة، بينما يحصل وصيفه على مليوني دولار فيما ينال الثالث مكافأة قيمتها مليون ونصف المليون دولار، على أن يتقاضى كل نادٍ 25 ألف دولار حتى وإن خرج من السباق العربي من دوره الأول، ويحصل على 75 ألف دولار في حال بلغ الدور الثاني، في سلم تصاعدي للمكافآت تحفيزًا للأندية على المشاركة وبذل جهود للبقاء في المنافسة لغاية النهائي.