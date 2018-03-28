عقب مباراة تونس وكوستاريكا.. جماهير “نسور قرطاج” تغزو ملعب نيس للاحتفال بالانتصار (صور وفيديو)

اقتحت جماهير تونس أرضية الملعب للاحتفال بفوز ودي بهدف نظيف على كوستاريكا في مدينة نيس الفرنسية التي يقطنها عدد كبير من التوانسة.

وتسلقت الجماهير التونسية المرمى وأطلقوا الألعاب النارية للاحتفال بالفوز الذي جاء عبر هدف وهبي الخزري ليرسل “نسور قرطاج” تهديدًا لمنتخبات إنجلترا وبنما وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة التي تتنافس بها في كأس العالم المقبلة في روسيا.

Pitch invasion after Tunisia v Costa Rica. (Seemed good natured to me – Tunisia fans wanting shirts etc). pic.twitter.com/CzGqjAXim8 — John Bennett (@JohnBennettBBC) March 27, 2018

وفاز المنتخب التونسي يوم الجمعة الماضي بالنتيجة ذاتها على المنتخب الإيراني المشارك في النهائيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا والبرتغال والمغرب.

واقتحم مئات من مشجعي تونس ملعب أليانز ريفييرا في نيس وبدأوا في ملاحقة اللاعبين لالتقاط صور “سيلفي” معهم، بينما شكل رجال الأمن حواجز بشرية لمنع أي من الجماهير للدخول إلى نفق اللاعبين.

وستلتقي تونس مغ البرتغال وإسبانيا ضمن الاستعداد للبطولة التي تنطلق في روسيا يوم الـ 14 من يونيو/حزيران المقبل قبل أن تواجه إنجلترا في بداية مشوار الفريقين في المونديال يوم الـ 18 من الشهر ذاته.