عقب مباراة تونس وكوستاريكا.. جماهير “نسور قرطاج” تغزو ملعب نيس للاحتفال بالانتصار (صور وفيديو)

اقتحت جماهير تونس أرضية الملعب للاحتفال بفوز ودي بهدف نظيف على كوستاريكا في مدينة نيس الفرنسية التي يقطنها عدد كبير من التوانسة.

وتسلقت الجماهير التونسية المرمى وأطلقوا الألعاب النارية للاحتفال بالفوز الذي جاء عبر هدف وهبي الخزري ليرسل “نسور قرطاج” تهديدًا لمنتخبات إنجلترا وبنما وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة التي تتنافس بها في كأس العالم المقبلة في روسيا.

Pitch invasion after Tunisia v Costa Rica.

(Seemed good natured to me – Tunisia fans wanting shirts etc). pic.twitter.com/CzGqjAXim8

— John Bennett (@JohnBennettBBC) March 27, 2018