أيوب الكعبي يقود المغرب إلى الفوز على أوزبكستان بثنائية استعدادًا لكأس العالم (فيديو)

سجل منتخب المغرب هدفين خلال الشوط الأول ليفوز 2-صفر وديًا على ضيفه منتخب أوزبكستان اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا.

ومنح المهاجم أيوب الكعبي هداف بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التقدم لمنتخب المغرب بعد مرور دقيقتين بعد متابعة لكرة مرتدة من حارس المرمى.

وأضاف القائد مروان داكوستا الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها باتقان فيصل فجر. وكان منتخب المغرب فاز يوم الجمعة الماضي بهدف دون ردٍ على صربيا في تورينو الإيطالية.

ولعب الفرنسي إيرفي رينار مدرب المغرب بتشكيلة أغلبها من لاعبي الصف الثاني، ورغم ذلك سيطر أصحاب الأرض والجمهور الذي حضر بأعداد قليلة لم تتجاوز 15 ألف مشجع، على المباراة.

ومنح الهدف الأول المبكر المغرب دفعة معنوية، واقترب المهاجم ياسين بامو من التسجيل في الدقيقة 23، لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس بصعوبة.

وسدد فيصل فجر في الدقيقة 41 ركلة حرة قوية، أبعدها الحارس لركنية، قبل أن يسجل منها المغرب الهدف الثاني. وأجرى مدرب المغرب عدة تغييرات خلال الشوط الثاني، حيث أُتيحت للبديل سفيان بوفال ثلاث فرص لهز الشباك، بينما لم تتح فرص حقيقية لوليد أزارو هداف الأهلي والدوري المصري والذي دخل بديلًا للكعبي.

وأوقعت قرعة كأس العالم المغرب الذي يشارك في البطولة لخامس مرة في مجموعة واحدة مع إسبانيا، والبرتغال، وإيران.