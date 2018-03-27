الخزري يقود منتخب تونس للفوز على كوستاريكا وديًا (فيديو)

حققت تونس انتصارها الثاني على التوالي استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم في روسيا هذا الصيف بعد فوزها 1-صفر على كوستاريكا وديًا بفضل هدف وهبي الخزري، اليوم الثلاثاء، في مدينة نيس الفرنسية.

وقبل مشاركتها للمرة الخامسة في تاريخها بنهائيات كأس العالم قدمت تونس عرضًا جيدًا بعدما أظهرت تشكيلة الفريق انسجامًا وقدرة على السيطرة على اللعب رغم مشاركة لاعبين منضمين حديثا للفريق مثل إلياس السخيري لاعب وسط مونبلييه وديلان براون لاعب جنت البلجيكي وحارس المرمى معز حسن.

واستلم الخزري الكرة من تمريرة طويلة المدى داخل المنطقة وتجاوز مدافعًا ثم حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 36.

مباراة ودية | تونس 1 × 0 كوستاريكا | هدف اول تونس HD وهبي الخزري في مرمى نافاس pic.twitter.com/vdCLHGqNZp — WC18HD (@WC18HD) March 27, 2018

وحرم القائم فخر الدين بن يوسف من هز شباك الحارس الأول لكوستاريكا عندما رد تسديدته من داخل المنطقة قبل ربع ساعة من النهاية. وتدخل حارس المرمى معز حسن الذي يلعب لأول مرة ضمن تشكيلة تونس عندما تصدى ببراعة لتسديدة جوزيه ميشيل من داخل المنطقة قبل سبع دقائق من النهاية.

وكانت تونس فازت 1-صفر على إيران في أولى مبارياتها الودية استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم قبل أربعة أيام. وتخوض تونس الدور الأول بكأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب إنجلترا وبلجيكا وبنما.