المغرب يهزم صربيا 2-1 وتونس تخطف فوزًا بنيران صديقة من إيران

فاز المغرب 2-1 وديا على صربيا اليوم الجمعة في تورينو الايطالية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا صيف العام الجاري.

ورغم بداية صعبة في أول ربع ساعة فرض منتخب المغرب الذي سانده نحو 20 ألف مشجع مغربي بالاستاد الأولمبي في تورينو أسلوبه ونجح في التقدم في الدقيقة 28 بعد ركلة جزاء حصل عليها نور الدين أمرابط و نفذها بنجاح حكيم زياش.

وسيطر منتخب المغرب على اللعب لكنه مال إلى الاستعراض حتى تمكن منتخب صربيا من ادراك التعادل في الدقيقة 37 عبر اللاعب دوسان تاديتش بعد تمريرة بين مدافعين وانفراد بالمرمى.

وكاد منتخب صربيا أن يضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول مرر زياش كرة متقنة حولها المهاجم خالد بوطيب برأسه في الشباك محرزا الهدف الثاني.

وتحكم منتخب المغرب في إيقاع اللعب في الشوط الثاني وحافظ على تقدمه رغم ضغط منتخب صربيا في آخر ربع ساعة بحثا عن ادراك التعادل لكن الحارس منير المحمدي وخط الدفاع تألقا ليحقق منتخب أسود الأطلس فوزا مهما في مشوار الاستعداد لنهائيات كأس العالم.

وسيلعب المغرب يوم الثلاثاء مع اوزبكستان في الدار البيضاء بينما تلعب صربيا مع منتخب نيجيريا.

وأوقعت القرعة المغرب في مجموعة قوية تضم إسبانيا والبرتغال و إيران.

هدف بالخطأ يمنح تونس الفوز على إيران

سجل ميلاد محمدي مدافع إيران هدفا بالخطأ في مرماه لتفوز تونس 1-صفر على ضيفتها في مباراة دولية ودية اليوم الجمعة على استاد رادس ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

واندفع وهبي الخزري داخل المنطقة وتجاوز مدافعا قبل أن يسدد الكرة ليردها حارس مرمى إيران وتصطدم بالمدافع ميلادي وتستقر في الشباك في الدقيقة 71.

وأشرك نبيل معلول مدرب تونس مجموعة من اللاعبين المنضمين حديثا لتشكيلة الفريق حيث اعتمد على يوهان بن علوان لاعب ليستر سيتي وديلان براون من جنت البلجيكي في خط الدفاع والياس السخيري لاعب مونبلييه الفرنسي وسيف الدين الخاوي في خط الوسط للوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق الحدث العالمي الرفيع.

وكاد منتخب إيران أن يفتتح التسجيل عبر لاعبه علي كريمي من تسديدة بالرأس لكن حارس تونس فاروق بن مصطفى أبعدها بعد ربع ساعة من البداية.

ورد منتخب تونس عبر تسديدة نعيم السليطي من تسديدة داخل المنطقة استقرت في يد حارس مرمى إيران في الدقيقة 27. ومرر الظهير الأيسر علي معلول كرة متقنة نحو زميله فرجاني ساسي داخل المنطقة ليسددها ضعيفة بجوار المرمى في الدقيقة 43.

وأجرى كل مدرب عدة تغييرات في الشوط الثاني ونشط خط هجوم تونس بقيادة الخزري لاعب رين الفرنسي قبل أن تثمر جهوده عن اهتزاز شباك المنافس.

ومنع علي رضا حارس مرمى إيران تونس من زيادة غلتها من الأهداف بتصديه لعدة محاولات هجومية بينما سنحت فرصة للمنتخب الضيف لادراك التعادل عندما سدد المهاجم مهدي ترابي كرة من انفراد أنقذها حارس تونس ببراعة قبل النهاية.

وتخوض تونس الدور الأول بكأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب انجلترا وبلجيكا وبنما بينما تلعب إيران مع اسبانيا والبرتغال والمغرب.