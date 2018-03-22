نبيل معلول مدرب منتخب تونس: يوسف المساكني مثل ميسي أو رونالدو

قال نبيل معلول مدرب تونس التي تستعد للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا، إن غياب صانع اللعب يوسف المساكني عن تشكيلته يوازي غياب ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو عن الأرجنتين والبرتغال.

وتعرّض المساكني (28 عامًا) لإصابة في مباراته الأخيرة مع الدحيل بطل قطر ليغيب عن مباراتين وديتين لتونس أمام إيران وكوستاريكا غدًا الجمعة ويوم الثلاثاء المقبل.

وقال معلول في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن “غياب المساكني سيكون مؤثرًا بلا شك، دونه لن نقلب الأمور رأسًا على عقب ولن نعتمد على طريقة اللعب المثالية”.

وأضاف أنه “عندما يغيب المساكني عن تشكيلة تونس فهذا يوازي غياب ليونيل ميسي عن برشلونة أو الأرجنتين وغياب كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد أو البرتغال.

“قيمته في تشكيلة تونس مثل قيمة ميسي ورونالدو ويصعب تعويضه لكننا سنحاول سد الفراغ الذي سيتركه”.

وتابع قائلًا: “ساهم المساكني بنسبة 80% تقريبًا في الأهداف التي سجلناها بتصفيات كأس العالم لكننا نملك لاعبين آخرين يستحقون مكانًا في التشكيلة”.

وبعد لقاء إيران سيتوجه المنتخب التونسي إلى مدينة نيس الفرنسية لملاقاة كوستاريكا يوم الثلاثاء.

وتنافس تونس، العائدة لكأس العالم لأول مرة منذ 2006، في مجموعة تضم إنجلترا وبلجيكا وبنما في نهائيات روسيا.