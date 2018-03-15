مدرب المغرب يعتزم مقاضاة محسن متولي لاعب نادي الريان القطري

قال الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، إنه سيدرس إمكانية مقاضاة اللاعب المحترف في نادي الريان القطري، محسن متولي، على خلفية اتهامات أطلقها في حقهم خلال تصريحات أدلى بها لمجلة “الوطن” القطرية.

واتهم المغربي متولي، اللاعب السابق للرجاء البيضاوي، المدرب بمحاباة بعض اللاعبين، وقال إن هناك “وساطات تتحكم في تواجد لاعبين دون غيرهم داخل منتخب أسود الأطلس”.

التصريحات التي صدرت عن محسن متولي تأتي مباشرة بعد إعلان هيرفي رينارد، أول أمس الثلاثاء، لائحة المنتخب المغربي لمواجهتي صربيا وأوزبكستان الوديتين، في إطار استعداداته لكأس العالم روسيا 2018.

وقال رينارد في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مرت حتى الآن 10 سنوات على تواجدي في إفريقيا، ولم نجد لاعبًا واحدًا يؤكد أنه اختير للعب مع منتخب وطني أشرف عليه دون أن يكون ذلك تحت مسؤوليتي الرياضية الكاملة”.

وأضاف أن “الرشوة لا وجود لها في قاموسه ولا أيضًا في ممارسته”، موضحًا أن كرامته ستظل تلازمه حتى نهاية مشواره الرياضي مهما كانت الظروف.

وأشار هيرفي رينارد إلى أن متولي “لم يهاجم فقط نزاهتي، ولكنه يلمح أيضًا إلى أن كل اللاعبين الذين اخترتهم هم كلهم مفسدون”.

ورفض رينارد الاتهامات التي وجهت له، وأنه يحتفظ بكامل حقه بعد الاستشارة القانونية في متابعة صاحب هذه التصريحات أمام القضاء”.

وتعاقد الاتحاد المغربي لكرة القدم مع هيرفي رينارد قبل عامين، وتمكن المدرب الفرنسي من قيادة “أسود الأطلس” إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد 20 عامًا من الغياب.