قرعة دوري أبطال أوروبا.. هذه أقوى الصدامات المحتملة في ربع النهائي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مراسم قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا المقررة مساء الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وتأهلت 8 فرق إلى ربع نهائي دوري الأبطال هي: ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة وإشبلية (إسبانيا) ومانشستر سيتي وليفربول (إنجلترا) ويوفنتوس وروما (إيطاليا) وبايرن ميونخ (ألمانيا).

وستكون قرعة ربع النهائي مفتوحة وبالتالي هناك إمكانية لمواجهة فريقين من البلد نفسه؛ وهو ما يفتح الباب أمام مواجهات نارية وساخنة.

وتبدو هناك مواجهات نارية محتملة في قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال..

الكلاسيكو والصدام المبكر

يبقى الاحتمال الأصعب والذي سيخطف الأضواء في قرعة دور الثمانية، أن يحدث صدام مبكر بين عملاقي الكرة الإسبانية والعالمية ريال مدريد وبرشلونة.

وتقابل الفريقان الكبيران 8 مرات بدوري الأبطال تفوق خلالها الريال 3 مرات وبرشلونة مرتين وتعادلا 3 مرات ، وتقابلا آخر مرة في دوري الأبطال عام 2012 في نصف النهائي ولو حدث هذا الاحتمال سيكون أول كلاسيكو في ربع نهائي البطولة.

وتبدو احتمالات هذه المواجهة ضعيفة حفاظاً على القيمة التسويقية للبطولة خاصة أن بقاء كل فريق في تجاه بعيد عن الآخر سيخدم البطولة تسويقيًا وجماهيريًا.

وبمناسبة الصدام الإسباني، فإن ريال مدريد قد يصطدم بإشبيلية الذي أطاح بمانشستر يونايتد وهو حدث غائب منذ 60 عامًا في ربع النهائي أيضًا، وفاز وقتها الريال بثمانية أهداف نظيفة ذهابًا وتعادلا إياباً بهدفين لكل منهما.

وربما يحدث صدام بين برشلونة وإشبيلية وهو لقاء يحدث للمرة الأولى رغم أن الفريقين سبق أن تقابلا في بطولات أوروبية أخرى مثل: السوبر وكأس الاتحاد.

صدام إنجليزي وإيطالي

يبدو من ضمن الاحتمالات وجود صدام إنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول وهو الفريق الوحيد الذي خسر أمامه السيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولم يسبق أن تقابل ليفربول ضد السيتي في دوري أبطال أوروبا ولكنها ستكون مواجهة نارية بين بيب غوارديولا مدرب السيتي ويورغن كلوب مدرب الريدز.

ويبدوأن هناك صدامًا آخر محتملًا بنكهة إيطالية بين يوفنتوس وروما، وهو أيضاً صدام سيحدث للمرة الأولى في دوري الأبطال إذا أسفرت القرعة عن ذلك.

مواجهات خاصة

تبدو هناك عدة مواجهات خاصة ربما يشهدها دور الثمانية وسيكون لها مدلول خاص، وعلى رأس هذه المواجهات صدام برشلونة ضد مانشستر سيتي خاصة أنها ستكون مواجهة بين بيب غوارديولا والبارسا.

وخسر غوارديولا برباعية في الموسم الماضي بدور المجموعات بملعب كامب نو بينما فاز بثلاثية في إنجلترا ولكن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين في ظل تألقهما هذا الموسم.

من المواجهات الخاصة أيضاً صدام ريال مدريد ويوفنتوس وهو لقاء ثأري لأن اليوفي خسر لقب النسخة الماضية أمام الريال في النهائي كما أن الثأر سيكون شعار مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ إذا اصطدما في القرعة أيضاً.

وسيكون صدام برشلونة ضد يوفنتوس أيضاً مكررًا مثل الموسم الماضي حيث تقابل الفريقان في دور الأربعة وستكون هذه المواجهة صعبة ومحتملة.

ومن المواجهات الخاصة أيضاً صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي وبالأدق صراع المدربين الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني بيب غوارديولا خاصة أن زيدان تعلم في بداياته وقضى فترة معايشة مع جوارديولا.

أنظار العرب.. صلاح وبنعطية

يترقب الجمهور العربي المواجهات التي سيخوضها الثنائي الممثل للكرة العربية في هذه المرحلة بدوري الأبطال وهما محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ومهدي بنعطية مدافع منتخب المغرب ويوفنتوس الإيطالي.. وربما يصطدم الثنائي في مواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس بين ليفربول ويوفنتوس في ربع النهائي.

ستكون الخيارات أمام ليفربول في تجاه مواجهتين ناريتين ضد ريال مدريد وبرشلونة ويتفوق الريدز على الريال بثلاث انتصارات في 4 مواجهات أوروبية، وخسر ليفربول مرتين أمام برشلونة مقابل فوز وتعادل على صعيد دوري الأبطال.

وتبدو مواجهة ليفربول ضد روما صراعًا خاصًا لمحمد صلاح أمام فريقه السابق.