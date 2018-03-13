الاتحاد التونسي يطلب الاستعانة بحكم الفيديو بعد زيادة الاحتجاجات

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه ينتظر موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو بعد زيادة الاحتجاجات على قرارات الحكام في المراحل الحاسمة من الدوري المحلي.

وأوضح الاتحاد التونسي في بيان، أنه أرسل طلبًا للفيفا وينتظر الحصول على ترخيص لاستخدام هذه التكنولوجيا في المباريات المهمة في صراع الصدارة والهبوط.

وتكررت الاحتجاجات من اللاعبين والمسؤولين على أخطاء الحكام هذا الموسم مما تسبب في توقف اللعب ببعض المباريات ووقوع أحداث شغب في المدرجات وسط اتهامات بالانحياز لأندية محددة.

وأدان النجم الساحلي أخطاء التحكيم هذا الموسم واتهم الاتحاد التونسي باستهدافه.

واتهم النجم الساحلي الاتحاد التونسي لكرة القدم “بالرشوة والتلاعب” وقدم شكوى ضد حكم المباراة التي خسرها 3-2 أمام غريمه اللدود الترجي الشهر الماضي.

ونفى الاتحاد التونسي شبهة التلاعب، رغم إيقاف الحكم حتى نهاية الموسم لارتكابه “أخطاء جسيمة في الاتجاهين”.

كما احتج النجم الساحلي على قرارات الحكم في المباراة التي خسرها 1-صفر أمام الأفريقي، يوم الأحد.

وتكررت الاعتراضات في الجولة الأخيرة من جانب البنزرتي بعد خسارته 2-1 أمام نجم المتلوي، واتهم الحكم بحرمانه من ركلتي جزاء.

وقرر الاتحاد التونسي إيقاف حكمي المباراتين حتى نهاية الموسم.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها عندما استشاط مشجعون الاتحاد المنستيري غضبا من قرارات الحكم خلال الخسارة 1-صفر أمام الترجي في وقت سابق هذا الشهر.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل ثلاث دقائق على نهايتها بسبب الشغب وإلقاء مقذوفات على أرض الملعب.

ويخشى الاتحاد التونسي لكرة القدم من تفاقم الوضع في الجولات الخمس الأخيرة من الدوري.

ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الأفريقي صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن النجم الساحلي الثالث.

واشتد صراع النجاة من الهبوط بين البنزرتي والملعب القابسي واتحاد بنقردان وأولمبيك مدنين وترجي جرجيس.