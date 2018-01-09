حمدي النقاز ينضم إلى نادي الزمالك رسميًا (صور)

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، التعاقد مع حمدي النقاز، ظهير أيمن منتخب تونس وفريق النجم التونسي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم؛ ليصبح أول الصفقات الشتوية للزمالك في شهر يناير الجاري.

وحضر النقاز إلى منزل مرتضى منصور، ووقع عقود انتقاله للزمالك بعد انضمامه للفريق الأبيض، على أن يسافر وفد من الزمالك إلى تونس، غدًا الأربعاء؛ لتوقيع العقد الثلاثي مع إدارة النجم الساحلي.

وحضر جلسة التوقيع المستشار أحمد جلال نائب الرئيس، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الكرة هاني زاده عضو مجلس الإدارة، وحازم ياسين أمين الصندوق.

وكان حمدي النقاز قد ظهر بصورة جيدة مع النجم الساحلي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، أعرب حمدي النقاز اللاعب الجديد للزمالك في تصريحات ل”إرم نيوز”، عن سعادته بارتداء القميص الأبيض، موضحًا أنه تمسك بإتمام انتقاله رغم وجود خلافات مالية في البداية بين ناديي الزمالك والنجم الساحلي.

وأشار إلى أنه يسعى لتكرار نجاحات مواطنه علي معلول، الذي يقدم مستويات طيبة في الأهلي، وتحقيق أداء مميز مع الزمالك في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية، موضحًا أنه يتمنى المشاركة في أقرب وقت مع الفريق الأبيض، بعد وصول بطاقته الدولية.

ورحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باللاعب، مؤكدًا أنه صفقة من العيار الثقيل، وسيكون إضافة قوية للفريق الأبيض في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن النقاز لاعب دولي وسريع، ويتميز بالسرعة والمهارة؛ وهو ما جعل الزمالك يتعاقد معه.

ويبلغ حمدي النقاز 25 عامًا، وهو أحد ناشئي فريق النجم الساحلي، الذي تم تصعيده للفريق الأول منذ 5 أعوام تقريبًا، وشارك مع أبناء سوسة هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري، وصنع هدفين، كما شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب تونس، منذ انضمامه في سبتمبر 2015.