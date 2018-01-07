رياض محرز إلى ليفربول؟.. تطورات جديدة تثير الجدل

قالت شبكة سكاي سبورتس، إن جناح ليستر سيتي رياض محرز، لن ينتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي على الرغم من تأكيد تقارير صحافية عديدة على إتمام الصفقة.

وبات مصير الدولي الجزائري محل جدل كبير بسبب تضارب التقارير حوله.

كانت بي إن سبورتس الفرنسية قد أكدت خبر انتقال محرز إلى ليفربول، ليعوض رحيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني.

وأكدت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية متطابقة أن محرز بات قريبًا للغاية من أنفيلد رود.

غير أن سكاي أكدت، اليوم الأحد، أن اللاعب لم يعد محط اهتمام نادي ليفربول، ومدربه يورغن كلوب، حيث لن يدفع الأخير 55 مليون يورو لضم اللاعب.

ويرغب نادي ليفربول في يتعوض نجمه فيليب كوتينيو، الذي رحل إلى برشلونة الإسباني، في صفقة قد تؤثر كثيرًا على مستوى الريدز في النصف الثاني من الموسم.

ويبدو محرز حلًا مثاليًا، حيث يمكن قيده بقائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.