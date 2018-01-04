الوداد المغربي يتوج بجائزة أفضل نادٍ إفريقي في 2017.. وهيكتور كوبر أفضل مدرب

توّج نادي الوداد البيضاوي المغربي بجائزة أفضل نادٍ إفريقي لسنة 2017، في الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الخميس، في مدينة أكرا” الغانية.

وتفوق النادي المغربي على كل من النادي الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا، ومازيمبي الكونغولي بطل كأس الكونيفدرالية.

وحقق الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا بقيادة المدرب حسين عموتة، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي.

Wydad Casablanca is Club of the Year #AiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/bwBTXVctAX — CAF (@CAF_Online) ٤ يناير، ٢٠١٨

وفي نفس السياق، فاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، بجائزة أفضل مدرب في القارة، بعد نجاحه في الوصول بالفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2018، لأول مرة عقب غياب 27 عامًا، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، بعد غياب عن المشاركة لثلاث نسخ متتالية.