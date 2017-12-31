نجم الوداد يرفض الانضمام إلى العين الإماراتي

ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأحد، أن اللاعب أشرف بنشرقي، لاعب نادي الوداد البيضاوي رفض عرضًا للانضمام إلى العين الإماراتي في سوق الانتقالات الشتوي الذي يبدأ غدًا الإثنين.

وأوضحت صحيفة “اليوم 24” المغربية أن بنشرقي رفض الانضمام إلى العين، على أمل تحقيق حلم الاحتراف في أوروبا.

وتألق بنشرقي مع الوداد، وقاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا العام 2017، والمشاركة في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن بنشرقي الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، تلقى عرضًا سخيًا من متصدر الدوري الإماراتي، ويرفض اللعب في دول الخليج.

ويترشح أشرف بنسرقي لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا إلى جانب إرستيد بانسيه “المصري”، ودينيس أونيانغو “صن داونز”، ومحمد أوناجم “الوداد”، أحمد فتحي وجونيور أجايي وعلي معلول “الأهلي”.