مدرب الوداد المغربي: نطمح في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

قال الحسين عموتة مدرب الوداد المغربي بطل أفريقيا، إنه يطمح في الوصول للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، لكرة القدم التي تنطلق في الإمارات يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد الوداد للسفر إلى أبوظبي غدًا الإثنين استعدادًا لمواجهة باتشوكا المكسيكي في مباراته الأولى بالبطولة يوم الخميس.

وسبق لعموتة أن عاش أجواء كأس العالم للأندية عندما كان مساعدًا للمدرب خورخي فوساتي في نسخة 2011، ونجح مع السد القطري في الحصول على المركز الثالث خلف البطل برشلونة الإسباني والوصيف سانتوس البرازيلي. وقال عموتة للصحفيين اليوم الأحد “نذهب إلى أبوظبي بصفوف مكتملة بعد تعافي المصابين، وفي ظل تألق لاعبين مثل محمد أولاد وزكريا الهاشمي ومامادو كمارا”.

وقد استفاد المهاجم أشرف بنشرقي من فترة راحة، بعدما قاد الوداد للفوز على الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي، وبدأ إسماعيل الحداد التدريب بالكرة، وكذلك يقترب محمد أوناجم من العودة إلى اللعب.

وأضاف عموتة: “طموحي الشخصي أن نصل إلى المباراة النهائية.. ولمَ لا نفكر في اللعب مع ريال مدريد في النهائي؟، لكن علينا أن نتحلى بالتركيز في الدفاع والدقة في الهجوم. سنلعب ضد منافسين أقوياء منذ البداية ولن نفرض ضغوطًا على لاعبينا”.

وسبق أن وصل الرجاء، الغريم التقليدي للوداد، إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2013 في المغرب وهو إنجاز لم يحققه أي فريق عربي آخر.

وتابع عموتة “المشاركة في هذه البطولة شرف لنادينا وللإدارة والمدربين واللاعبين وفرصة جيدة لإثباث الذات والاستفادة من التجربة.

وأضاف: “كانت لدي تجربة موفقة مع السد القطري في 2011 باليابان، عندما حصلنا على المركز الثالث، وهذه فرصة جيدة للاعبين؛ لاستعراض قدراتهم أمام أعين الأندية الكبيرة في أوروبا، ويمكن تحقيق مكاسب فنية للمنتخب الوطني وأخرى مالية أيضًا”.

وعن المواجهة الأولى ضد باتشوكا قال عموتة: “هو فريق متمرس في البطولة ويشارك للمرة الرابعة ويملك لاعبين جيدين، أبرزهم الياباني (كيسوكي) هوندا الذي سيلعب بثقة كبيرة من واقع تجربته السابقة مع ميلانو”.