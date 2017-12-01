قبل قرعة كأس العالم روسيا 2018.. تركي آل الشيخ وإنفانتينو يتفقان على تطوير الكرة العربية

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي، أنه اتفق مع غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تطوير كرة القدم في السعودية.

وعقد آل الشيخ اجتماعًا مع غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في موسكو، على هامش حفل قرعة كأس العالم روسيا 2018.

سعدت قبل قليل بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو ..

اجتماع إيجابي جدًا ..

اتفقنا على كثير من العمل والتعاون لمصلحة رياضتنا الخليجية والعربية وكذلك الإسلامية والآسيوية. pic.twitter.com/XRYU0Xtl3m — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

وبحسب بيان للهيئة، جرت خلال الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة كاملة، مناقشة كافة جوانب التعاون والعمل على تعزيز كل ما يسهم في تطوير لعبة كرة القدم في المملكة، وعلى المستوى العربي، والإسلامي، والآسيوي.

وكان آل الشيخ قد وصل موسكو، في ساعة مبكرة صباح اليوم، لحضور مراسم قرعة كأس العالم روسيا 2018.