قبل قرعة كأس العالم روسيا 2018.. تركي آل الشيخ وإنفانتينو يتفقان على تطوير الكرة العربية

قبل قرعة كأس العالم روسيا 2018.. تركي آل الشيخ وإنفانتينو يتفقان على تطوير الكرة العربية

المصدر: إرم نيوز

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي، أنه اتفق مع غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تطوير كرة القدم في السعودية.

وعقد آل الشيخ اجتماعًا مع غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في موسكو، على هامش حفل قرعة كأس العالم روسيا 2018.

وبحسب بيان للهيئة، جرت خلال الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة كاملة، مناقشة كافة جوانب التعاون والعمل على تعزيز كل ما يسهم في تطوير لعبة كرة القدم في المملكة، وعلى المستوى العربي، والإسلامي، والآسيوي.

وكان آل الشيخ قد وصل موسكو، في ساعة مبكرة صباح اليوم، لحضور مراسم قرعة كأس العالم روسيا 2018.

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