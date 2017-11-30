كيف هنّأ محمد السهلاوي الألمان؟ وليفاندوفسكي يتحدث العربية (فيديو)

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر موقعه الرسمي على الإنترنت مقطع فيديو دعائيًا لكأس العالم 2018 في روسيا يتبادل فيه نجوم المنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة التهاني على بلوغ النهائيات.

وظهر في مقطع الفيديو نجمٌ من كل دولة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار، والألماني توني كروس.

ومثّل محمد السهلاوي المنتخب السعودي، ومحمد النني منتخب مصر، والمهدي بنعطية قائد المغرب، ويوسف المساكني نجم تونس.

وبدأ مقطع الفيديو بكلمة من فيدور سمولوف ممثل البلد المضيف روسيا، إلى جيفرسون فارفان آخر لاعب قاد منتخب بلاده (بيرو) إلى النهائيات، كل اللاعبين أوصلوا الرسالة نفسها، يتحدثون أولًا بلغتهم الأم، ثم يهنئون الفريق المتأهل بلغته الرسمية.

والعبارة التي أطلقها الجميع تتكون من (تهانينا “اسم البلد” – موعدنا في روسيا!) بلغته الأصلية أولًا قبل لغة الدولة التي يهنئها.

إذ حاول نيمار الحديث بالفارسية، فيما تحدث روبرت ليفاندوفسكي باللغة العربية عندما هنأ مصر قائلًا: “مبروك مصر نراكم في روسيا إن شاء الله” بينما هنأ النني منتخب أيسلندا قائلًا: “مبارك أيسلندا.. ثم قال بالأيسلندية نراكم في روسيا”.

السهلاوي هنأ منتخب ألمانيا باللغة الألمانية، بينما كان حظ بنعطية سعيدًا عندما تحدث بالعربية إلى منتخب تونس أيضًا، فيما هنّأ المساكني منتخب سويسرا بالعربية ثم بلغة سويسرا الأم.

وتُجرى غدًا الجمعة قرعة نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا العام المقبل، إذ يشارك في هذه البطولة 4 منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ.