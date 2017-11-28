الاتحاد الأفريقي يبدأ تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من يناير المقبل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء بدء استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في البطولات التي ينظمها، والبداية ستكون من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني، وحتى الرابع من فبراير/ شباط المقبلين.

وأوضح “كاف” عبر موقعه الرسمي أن تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم تطبيقها بداية من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، كتجربة حيَّة قبل تعميمها في البطولات الأخرى التابعة للاتحاد القاري.

وأشار “كاف” إلى أنه جرى التوصل لهذا القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي في القاهرة.

كما اعتمد “كاف” قرار مشاركة المحكّمين الأفارقة الذين تم اختيارهم للمشاركة في مونديال روسيا 2018، في إدارة مباريات كأس أفريقيا للمحليين لكي يطّلعوا على تقنية حكم الفيديو المساعد على أرض الواقع قبل الذهاب إلى روسيا.