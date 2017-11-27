النادي الأهلي المصري والوداد وكوبر وعموته في منافسة على الأفضل أفريقيًا 2017 (صور)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” برئاسة أحمد أحمد، اليوم الإثنين، قائمة المرشحين للفوز بلقب أحسن مدرب، وأفضل منتخب، وأفضل نادٍ داخل قارة أفريقيا لعام 2017.

وأعلن “كاف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائمة المرشحين لأفضل منتخب وجاءت كالتالي: “الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بعد قيادة الفراعنة إلى التأهل لكأس العالم والوصول إلى نهائي أمم أفريقيا 2017، والمغربي حسين عموتة الذي قاد الوداد المغربي إلى لقب دوري أبطال أفريقيا، وهوغو بروس الذي قاد الكاميرون إلى الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، وجرنور روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري الذي قاده ليصعد إلى كأس العالم 2018، وماهيو كازيمبي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي المتوج بلقب كونفدرالية الأفريقية 2017”.

ويتنافس كل من النادي الأهلي المصري الثاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مع الوداد المغربي البطل، وممباني سوالوز السوايزلايندي، وسبور سبورت الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي بطل الكونفدرالية، على لقب أفضل نادٍ في أفريقيا.

ويتنافس منتخب مصر مع الكاميرون بطل أفريقيا 2017، ونيجيريا المتأهل لكأس العالم 2018، ومالي تحت 17 عامًا، وزامبيا تحت 20 عامًا، على جائزة أفضل منتخب وطني في أفريقيا عن عام 2017.

وجاءت المنافسة على جائزة أفضل حكم عن عام 2017 بين: المصري جهاد جريشة، والأثيوبي بالميك تاسيما، والزامبي جاني سيكازوي، والسنغالي مالانغ، والجزائري مهدي عبيد، والجامبي بكاري جاساما.