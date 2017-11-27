عقب إجراء تصويت على الإنترنت.. جماهير البنزرتي التونسي تختار بن ثابت مدربًا لفريقها

عين نادي البنزرتي، الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، وليد بن ثابت، مدربًا جديدًا للفريق بعد فوزه بتصويت الجماهير في استفتاء أطلقه النادي عبر موقعه على الإنترنت.

وأطلق النادي استفتاءً للاختيار بين ستة مدربين لتولي مهمة الإشراف على الجهاز الفني للفريق، في خطوة لإشراك المشجعين في اتخاذ القرارات بعد استقالة مدربه السابق لسعد الدريدي.

وحل بن ثابت -الذي كان يشغل منصب مدرب الفريق في السابق- في المركز الأول، بعد أن حصد أكثر من 41% من الأصوات متقدمًا على خالد بن يحيى الثاني برصيد 19%.

وجاء الفرنسي برتران مارشان ثالثًا بعدما جمع 13% من الأصوات التي بلغت 3741.

Voici les résultats du sondage pour le choix du nouvel entraineur du Club Athlétique Bizertin : 1- Walid Ben Thabet :… Posted by ‎Club Athlétique Bizertin – الصفحة الرسمية للنادي الرياضي البنزرتي‎ on Sunday, November 26, 2017

وذكر البنزرتي في بيان أن “الاستفتاء هو سابقة في تاريخ النادي؛ أرادت من خلاله الهيئة المديرة إشراك الجماهير في اتخاذ القرارات المهمة للنادي”.

وخاض البنزرتي المباراتين السابقتين بالدوري المحلي تحت إشراف بن ثابت، وقاده للتعادل خارج أرضه 1-1 أمام الاتحاد المنستيري وتحقيق فوز كبير 3-1 على الأفريقي.

وقال بن ثابت في تصريحات لوسائل إعلام: “أشكر الجماهير على هذه الثقة. تدريب البنزرتي حلم تحقق؛ لكنها مسؤولية كبيرة ونتمنى النجاح في المهمة، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الممتازين”.

ويحتل البنزرتي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الترجي المتصدر من ثماني مباريات.