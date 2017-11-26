3 حالات طرد في قمة متوترة بين النجم الساحلي والترجي بالدوري التونسي (فيديو)

حافظ الترجي على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم بعدما انتزع التعادل بدون أهداف مع مضيفه النجم الساحلي في قمة متوترة بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم شهدت طرد 3 لاعبين اليوم الأحد.

وتوترت الأجواء قبل النهاية وتوقفت المباراة نحو 10 دقائق بسبب اشتباكات بين اللاعبين والمسؤولين كما اندلعت أعمال شغب بين الجماهير أُصيب على إثرها عدد من المشجعين في استاد سوسة الأولمبي.

وفي الدقائق الأخيرة طرد لاعب وسط النجم الغيني الخليل بانغورا وزميله المصري عمرو مرعي بجانب ماهر بن صغير مهاجم الترجي بسبب المشاركة في الاشتباكات.

ولم يكن الأداء على المستوى المنتظر ولم يصنع الفريقان فرصًا خطيرة رغم أفضلية النجم الساحلي صاحب الأرض والجمهور.

وكاد النجم الساحلي يخطف هدف الانتصار قبل النهاية لكن شهاب بن فرج سدد الكرة برعونة من مسافة قريبة لتذهب بعيدًا عن المرمى.

ويتصدر الترجي الدوري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات بينما يحتل النجم الساحلي المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 7 مباريات.

https://www.youtube.com/watch?v=0sPnFKavxUE

وتقدم الصفاقسي للمركز الثاني بفضل فوزه 1/0 على ضيفه نجم المتلوي بينما تفوق الأفريقي بالنتيجة ذاتها على الملعب القابسي.

وانتظر الصفاقسي حتى قبل النهاية بـ 10 دقائق عندما استغل المهاجم فراس شواط اهتزاز دفاع نجم المتلوي وسدد الكرة من مدى قريب في الشباك لينتصر أصحاب الأرض.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 20 نقطة من 8 مباريات بينما تجمد رصيد نجم المتلوي، الذي مُنِيَ بهزيمته الرابعة في الموسم، عند 13 نقطة من 9 مباريات في المركز السادس.

وأحرز الظهير الأيسر علي العابدي هدفًا بضربة رأس ليمنح الأفريقي الفوز بصعوبة على ضيفه الملعب القابسي.

وهذا الفوز الثالث للأفريقي في 7 مباريات ليبتعد عن منطقة الهبوط.

وارتقى العابدي أعلى المدافعين وحوّل تمريرة عرضية إلى شباك الملعب القابسي ليرفع الأفريقي إلى المركز الحادي عشر متأخرًا بنقطتين عن منافسه صاحب المركز العاشر.

وعانى الأفريقي من بداية صعبة للموسم بقيادة المدرب الإيطالي ماركو سيموني قبل رحيله عقب الخسارة 3/1 أمام البنزرتي في الجولة الماضية.