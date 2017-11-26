الاتحاد العربي لكرة القدم يختار رئيسه الجديد الشهر المقبل

يعقد الاتحاد العربي لكرة القدم جمعيته العمومية غير العادية يوم 20 كانون أول/ديسمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب رئيس جديد خلفًا للأمير تركي بن خالد بن فيصل آل سعود المستقيل.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي قبلت خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، استقالة الأمير تركي، وكلَّفت الجزائري “محمد روراوة” النائب الأول للرئيس بمهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب رئيس جديد.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، في خطاب أرسلته إلى الاتحادات الأعضاء، إن جدول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يتضمن نقطة واحدة، هي انتخاب رئيس الاتحاد العربي للدورة الاستكمالية 2017 – 2021.

وأوضح ذات المصدر أن نهاية يوم 3 كانون أول/ديسمبر المقبل، ستكون آخر موعد لقبول الترشيحات.