تونس تتطلع لإنجاز تاريخي في كأس العالم منذ 1978

كان طريق تونس سهلة نسبيًا إلى مشاركتها الخامسة في كأس العالم لكرة القدم لكنها شقت طريقها ببراعة في التصفيات الأفريقية مما ينبئ بظهور جيد في نهائيات العام القادم في روسيا.

وفازت تونس بصدارة مجموعتها في التصفيات متفوقة على الكونغو الديمقراطية وليبيا وغينيا لتتأهل للمرة الأولى منذ عام 2006.

وتونس هي أول دولة أفريقية تفوز بمباراة في كأس العالم عندما هزمت المكسيك 3/1في روساريو عام 1978 لكن في 11 مباراة بعد ذلك في نهائيات 1998 و2002 و2006 لم تحقق أي انتصار.

وسيكون الطموح الأكبر أمام المنتخب التونسي هو الفوز بمباراة ويأتي من بعده الحصول على مكان في الدور الثاني.

ولم تخسر تونس في مشوارها بالتصفيات لكن طريقها لم يكن خاليًا من المتاعب.

وبعد الفوز بأول مباراتين في نهاية 2016 لم يكن المنتخب التونسي مقنعًا في كأس الأمم الأفريقية في الغابون في يناير وترك بعدها المدرب المخضرم هنري كاسبرتشاك الفريق.

وعاد نبيل معلول، الذي أُقيل خلال تصفيات كأس العالم 2014، إلى قيادة المنتخب التونسي وحقق انتصارين وتعادل مرتين في المباريات الأربع الأخيرة في المجموعة ليتصدر الفريق الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الكونغو الديمقراطية.

وعلى عكس الدول الأفريقية الأخرى المتأهلة لنهائيات روسيا لا تزال تونس تعتمد على لاعبي الدوري المحلي في أغلب تشكيلتها.

ويلعب أفضل لاعبيها يوسف المساكني مع الدحيل بطل الدوري القطري لكنه ليس معروفًا خارج المنطقة ومن المرجح أن يجتذب اهتمام أندية أكبر في أوروبا إذا كرر في النهائيات الأداء الذي قدّمه في التصفيات.