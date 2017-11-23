القاهرة تستضيف السوبر الإماراتي في يناير المقبل

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن استضافة العاصمة المصرية القاهرة مباراة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم، التي تجمع الجزيرة والوحدة، في 4 يناير المقبل.

وقال عامر حسين، للصحفيين، إن المباراة ستقام في القاهرة للعام الثاني على التوالي، بعد التنسيق والاتفاق بين الاتحادين الإماراتي والمصري.

وأشار رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، إلى عدم الاستقرار على ملعب المباراة حتى الآن، لافتًا إلى أن المباراة ستقام على إستاد الدفاع الجوي أو إستاد القاهرة.

يذكر أن القاهرة استضافت السوبر الإماراتي الماضي، الذي انتهى بتتويج الأهلي بعد فوزه على الجزيرة 2-1.