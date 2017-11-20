تزكية تركي آل الشيخ لرئاسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي (صور)

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي تزكية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيسًا لاتحاد التضامن الإسلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العاشر الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، دعم الاتحاد الرياضي للتضامن بمبلغ 30 مليون ريال.

كما أعلن آل الشيخ تخصيص مبنى للاتحاد ولجانه بالعاصمة الرياض.

كما أعلن آل الشيخ تقديم دعماً للرياضة الفلسطينية بمبلغ مليون دولار، مؤكدًا أنه سيتكفل بجهاز تدريبي للمنتخب الوطني الفلسطيني.