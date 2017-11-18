استقالة الفرنسي فيلود من تدريب النجم الساحلي

أعلن النجم الساحلي، الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز، اليوم السبت، استقالة مدربه الفرنسي، أوبير فيلود؛ بسبب استمرار النتائج السلبية للفريق.

وقال النجم الساحلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: إن “المدرب فيلود قدّم استقالته بعد اجتماعه مع رئيس النادي، رضا شرف الدين، ومهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم (مدير الكرة) والنادي قبلها.

“تم تكليف علي بومنيجل وقيس الزواغي للإشراف على تدريبات الفريق الأول لحين تعيين مدرب جديد”.

ومنح النجم الساحلي فرصة للمدرب الفرنسي للاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق رغم المطالبة بإقالته عقب الخسارة المذلة أمام الأهلي المصري 6-2، في إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي.

لكن يبدو أن هزيمته المفاجئة على ملعب شبيبة القيروان 1-صفر، أمس الجمعة، عمّقت الأزمة بين الطرفين.

ويملك النجم الساحلي 12 نقطة من خمس مباريات في المركز السادس.