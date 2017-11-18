لماذا أثار تعيين عمرو فهمي سكرتيرًا عامًا للكاف جدلًا واسعًا في مصر؟

سيطرت حالة من الجدل الواسع في أوساط جماهير الكرة المصرية منذ إصدار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قراره بتعيين عمرو فهمي سكرتيرًا عامًا للاتحاد.

ويعد عمرو نجل مصطفى مراد فهمي السكرتير الأسبق للكاف الذي شغل المنصب لسنوات طويلة من قبل، ثم تحول لإدارة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتحاول شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي الإجابة عن السؤال الحائر لماذا أثار تعيين عمرو فهمي سكرتيرًا للكاف هذه الحالة من الجدل في مصر؟

ما هي مؤهلات عمرو فهمي؟

تساءل الكثيرون عن مؤهلات وقدرات عمرو فهمي التي جعلته يتقلد هذا المنصب الخطير في كاف لأنه يعد الحاكم بأمره في الاتحاد الأفريقي.

تخرج عمرو فهمي من الأكاديمية البحرية عام 2004 وحصل على دبلومة الفيفا 2006 في إدارة وتسويق كرة القدم وعمل فهمي بالفعل في إدارة البطولات للكاف مساعدًا للمدير حتى عام 2010 ومساعدًا منسقًا لبطولات كأس العالم تحت 20 عامًا ثم مديرًا لإدارة البطولات الدولية للكاف.

وتولى منصب مدير بطولة أمم أفريقيا للمحليين كما تولى منصب مدير بطولة أمم أفريقيا من 2013 إلى 2015 ومساعد منسق عام في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

دور الشركة الفرنسية

جاء تعيين عمرو فهمي نظرًا لعمله في الشركة الفرنسية لاجاردير الحاصلة على حقوق بث بطولات أفريقيا وأنشطة كاف مؤخرًا.

ويعمل فهمي مديرًا لإدارة التسويق والاتصال في الشركة الفرنسية من أغسطس 2016، وهو الأمر الذي جعله يتقرب بشكل أكبر من صناع القرار في كاف.

ورغم أن البعض توقع دورًا محدودًا للشركة الفرنسية مع رحيل الكاميروني عيسى حياتو عن رئاسة كاف، وانتخاب الملجاشي أحمد أحمد إلا أن الشركة الفرنسية بدأت السيطرة من جديد على مقاليد الأمور داخل كاف.

زيارة المغرب السرية

شهدت الأيام الماضية زيارة سرية من جانب مصطفى مراد فهمي إلى المغرب لعقد اجتماع مع أحمد أحمد رئيس كاف.

وشهدت هذه الزيارة إنهاء لكافة التفاصيل المتعلقة بتعيين عمرو فهمي سكرتيرًا للكاف ليستكمل مشوار والده وهو الأمر الذي قام بتنسيقه مصطفى فهمي في جلساته مع مسؤولي كاف.

وقال أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة ولاعب توتنهام السابق: إن تعيين عمرو سببه أنه نجل مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي الأسبق.

وشغل مراد فهمي جد عمرو نفس المنصب أيضًا.

وجود بدائل أكفاء

يبقى السؤال الذي أثار جدلًا، هل يستحق عمرو فهمي تولي هذا المنصب الرفيع خاصة أنه لا يملك الخبرات الطويلة؟ والإجابة تتلخص أن عمرو فهمي ربما يمتلك خبرات وقدرات نتيجة عمله في مجال إدارة البطولات في آخر 10 أعوام على المستويين المحلي والقاري، ولكن هناك بدائل أكثر كفاءة.

وبعد رحيل المغربي هشام العمراني عن هذا المنصب، توقع الكثيرون أن يكون البديل من الأسماء اللافتة في مجال كرة القدم أو بعض الأسماء التنفيذية التي تعمل في الكاف منذ سنوات.

ملف الألتراس

وتبقى النقطة الأكثر إثارة للجدل، أن عمرو فهمي أحد مؤسسي روابط الألتراس في مصر، ومن المعروف انتماؤه للنادي الأهلي.

وأثار القرار هذا الجدل بعد تعيين عمرو فهمي سكرتيرًا عامًا للكاف خاصة أن الألتراس أثار أزمات في الملاعب المصرية في هذا التوقيت.