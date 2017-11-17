تعرّف على قرعة كأس الأمم الأفريقية للمحليين

أجريت قرعة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي يحتضنها المغرب في الفترة ما بين 12 كانون الثاني/ يناير، و4 شباط/ فبراير 2018، بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأغادير .

ويحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء اللقاء الافتتاحي واللقاء النهائي للبطولة، التي تعرف مشاركة 4 منتخبات عربية، هي المغرب، البلد المنظم، وليبيا وموريتانيا والسودان .

ويُجرى اللقاء الافتتاحي بين المنتخب المحلي المغربي وموريتانيا يوم 12 كانون الثاني / يناير بالدار البيضاء عن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا منتخبي السودان وغينيا .

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى: يحتضن لقاءاتها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

المغرب وموريتانيا والسودان وغينيا

المجموعة الثانية: تُجرى لقاءاتها في ملعب مراكش الكبير.

كوت ديفوار وناميبيا وأوغندة وزامبيا

المجموعة الثالثة: تُجرى لقاءاتها في ملعب ابن بطوطة بطنجة.

ليبيا وغينيا الاستوائية ورواندا ونيجيريا

المجموعة الرابعة: تُجرى لقاءاتها في ملعب أغادير.

أنغولا وبوركينا فاسو والكونغو والكاميرون