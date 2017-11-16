بعد اكتمال المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018.. لماذا ستتجنب السعودية مواجهة إيران؟

اكتمل عقد المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بشكل رسمي، بعد صعود أستراليا وبيرو، في الملحق الفاصل بين القارات.

وأصبح التصنيف واضحًا، بخصوص المنتخبات المتأهلة، وفقًا لتصنيف شهر أكتوبر الماضي، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينتظر منتخب السعودية، العائد للمشاركة في بطولة كأس العالم، صدامًا عربيًا واردًا في قرعة كأس العالم، التي تجرى يوم الـ1 من ديسمبر المقبل.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز ملامح القرعة المنتظرة للمونديال، بالنسبة للمنتخب السعودي، وباقي المنتخبات العربية..

تصنيف أكتوبر

تجرى قرعة بطولة كأس العالم، وفقًا لتصنيف شهر أكتوبر الصادر عن “الفيفا” للمنتخبات، ويبقى هناك شرط واضح بعدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في نفس المجموعة، عدا أوروبا، التي تشارك بـ14 منتخبًا ما يقارب نصف عدد منتخبات البطولة.

ويشمل التصنيف الأول في القرعة 8 منتخبات على رؤوس المجموعات هي: روسيا المستضيف، وألمانيا، والبرازيل، والأرجنتين، والبرتغال، وبولندا، وفرنسا، وبلجيكا.

وفي التصنيف الثاني تقع منتخبات إسبانيا، والمكسيك، وإنجلترا، وبيرو، وأوروغواي، وكرواتيا، وكولومبيا، وسويسرا.. وفي التصنيف الثالث هناك 8 منتخبات هي: مصر، وتونس، وإيران، والسويد، والدنمارك، وأيسلندا، وكوستاريكا، والسنغال.

وفي التصنيف الرابع تتواجد منتخبات كل من: السعودية، والمغرب، ونيجيريا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، وصربيا، وبنما.

مجموعة السعودية

وفقًا لقواعد القرعة؛ فإن منتخب السعودية سيكون في التصنيف الرابع، وبالتالي سيتجنب الوقوع مع المنتخبات في نفس تصنيفه، وهي: المغرب، ونيجيريا، وكوريا، واليابان، وأستراليا، وصربيا، وبنما.

ويتجنب المنتخب السعودي أيضًا الوقوع مع منتخب إيران في نفس المجموعة، خاصة أن منتخب إيران يقع في التصنيف الثالث، وينتمي لقارة آسيا، وبالتالي لن يكون مع الأخضر في مجموعة واحدة.

صدام عربي

تبدو فرصة الصدام العربي واردة في القرعة القادمة بالنسبة لمنتخب السعودية.

ويملك منتخب السعودية الفرصة للوقوع بجوار مصر أو تونس، المتواجدين في التصنيف الثالث من قارة أفريقيا في نفس المجموعة.

فرص منتخبات شمال أفريقيا

في الوقت الذي يتجنب منتخب مصر بشكل رسمي الوقوع مع المغرب ونيجيريا في نفس المجموعة من التصنيف الرابع، لن يلعب مع منتخبات التصنيف الثالث، التي من بينها تونس، وإيران، والسويد، والدنمارك، وآيسلندا، وكوستاريكا، والسنغال.

ونفس الحال ينطبق على المنتخب التونسي، الذي يملك نفس السيناريو تقريبًا لوقوعه في التصنيف الثالث بالنسبة للقرعة.

أما منتخب المغرب فمن المؤكد أنه لن يلعب في مجموعة فيها منتخب عربي؛ نظرًا لأن منتخب السعودية يتواجد معه في نفس التصنيف، بجانب أن منتخبي مصر، وتونس في التصنيف الثالث لن يلعبا معه؛ لوجودهما في قارة أفريقيا، كما سيتجنب وجود السنغال.

ومن المنتظر أن يقع منتخب المغرب في مجموعة تضم أحد منتخبات إيران، أو السويد، أو الدنمارك، أو أيسلندا، أو كوستاريكا.