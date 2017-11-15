منظمة الصحفيين الرياضيين في الجزائر ترفض “ترهيب” رابح ماجر

انتقدت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين ما أسمته “تعرض إعلاميين للترهيب والتخويف بشكل غير مفهوم”، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم 3-0 على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى ودياً أمس الثلاثاء.

وكان المدير الفني للمنتخب الجزائري، رابح ماجر، هاجم بنبرة حادة معمر جبور، الصحافي في الإذاعة الحكومية، الذي وجّه سؤالاً لرياض محرز قائد الفريق، حيث وصفه بـ”العدو للمنتخب الوطني”، طالباً منه الصمت والخروج على المعاش.

وعبّرت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تضامنها المطلق مع جبور، حيث أكدت أنه “ضحية اعتداء لفظي وأحكام قيمية تعسفية” من قبل ماجر، كما ذكرت أن الدستور الجزائري ينص على أن “حرية الصحافة المكتوبة، والسمعية، والبصرية، وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة، ولا تقيَّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.

من جهة أخرى، دعت المنظمة، الإعلاميين للاحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة، كما حثت الفاعلين في الحركة الرياضية الجزائرية على “إظهار الالتزام والمسؤولية، والتحلّي بالحكمة والهدوء، خاصة تجنب المشاحنات والصراعات التي لا تزيد الوضع إلا احتقاناً”.

يذكر أن ماجر، واجه عاصفة من الانتقادات منذ تعيينه مدربًا للمنتخب الجزائري خلفًا للإسباني لوكاس الكاراز، الذي أُقيل من منصبه.