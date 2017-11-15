أشرف حكيمي قد يحطم رقمًا قياسيًا لريال مدريد في المونديال

سيحقق المغربي أشرف حكيمي رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ ريال مدريد، حيث سيصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في نهائيات كأس العالم.

وأحرز المغرب هدفين في خمس دقائق بالشوط الأول، ليفوز بهما على أرض كوت ديفوار في المباراة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، ليصعد إلى نهائيات روسيا العام المقبل.

وكان المغرب بحاجة لنقطة واحدة لضمان التأهل إلى النهائيات في روسيا العام المقبل، لكنه تقدم بهدفين في الشوط الأول في أبيدجان وحافظ على تفوقه، ليعود إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 1998.

وسيبلغ حكيمي 19 عامًا عندما يخوض أول مباراة في المونديال العام المقبل، ليحطم رقم قائده الحالي سيرجيو راموس الذي كانت أول مباراة له مع منتخب إسبانيا وعمره 18 عامًا، لكنه خاض أول مباراة في المونديال وعمره 20 عامًا.

وشارك راموس مع منتخب إسبانيا في نهائيات ألمانيا 2006، عندما أطاحت فرنسا بقيادة زين الدين زيدان بالمنتخب الإسباني من دور الثمانية.

ولا يمكن للكاميروني صامويل إيتو انتزاع اللقب من حكيمي، رغم أنه شارك مع منتخب بلاده في نهائيات فرنسا 1998 وعمره 17 عامًا، لكنه أعُير إلى ليغانيس في ذلك الموسم، وبالتالي لم يدافع عن ألوان ريال مدريد في أي وقت مضى.