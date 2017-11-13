نبيل معلول يسعى لضم لاعبين من أصول تونسية قبل كأس العالم

كشف نبيل معلول، مدرب تونس، أنه يسعى إلى ضم لاعبين من أصول تونسية، ويلعبون في أندية أوروبية؛ لتعزيز صفوف الفريق، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وقال معلول لمحطة “موزاييك” الإذاعية: “نستهدف ضم لاعبين للمنتخب، من بينهم راني خضيرة، دخلنا في مفاوضات معه منذ فترة، وهو لاعب وسط جيد جدًا، وكذلك حارس المرمى معز حسان”.

ويلعب خضيرة (23 عامًا)، شقيق سامي خضيرة لاعب يوفنتوس ومنتخب ألمانيا، في صفوف أوغسبورغ الألماني، بينما يلعب حارس المرمى حسان مع شاتورو الفرنسي، على سبيل الإعارة من نيس.

وأضاف مدرب تونس: “يجب تركيز الاختيار، على اللاعب القادر على تقديم الإضافة للمنتخب في الوقت الحالي”.

وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي: “باستثناء وسام بن يدّر، الذي فضّل الانضمام للمنتخب الفرنسي، فإن أبواب المنتخب مفتوحة أمام كل لاعب قادر على تقديم الإضافة”.

وتأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة، بعد 1978 و1998 و2002 و2006.