إقالة البرتغالي جوزيه دي موتا من تدريب الصفاقسي التونسي وتعيين الدريدي بدلًا منه

أعلن الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد انفصاله عن مدربه البرتغالي جوزيه دي موتا بالتراضي وعين لسعد الدريدي بدلًا منه.

وقال الصفاقسي في بيان بموقعه على الانترنت: “وقع الاتفاق بين إدارة النادي والمدرب جوزيه دي موتا على وضع حد للتعاون بين الطرفين. تنازل المدرب البرتغالي عن مستحقاته المالية المتبقية في عقده ليقع فسخ الارتباط بالتراضي”.

وكان الصفاقسي كشف عن نيته الاستغناء عن خدمات مدربه البرتغالي دا موتا بعد خروجه المخيب للآمال من كأس الاتحاد الأفريقي بخسارته أمام الفتح الرباطي المغربي بركلات الترجيح في دور الثمانية للمسابقة.

وأضاف الصفاقسي “بعد الانفصال عن المدرب البرتغالي عينت ادارة النادي لسعد الدريدي مدربًا جديدًا ووقع رسميًا تعاقده ليتولى المهمة”.

وكان الدريدي قد استقال قبل أيام قليلة من تدريب البنزرتي بعد أن قاده إلى تحقيق نتائج جيدة في بداية الموسم ويتقاسم حاليًا صدارة الترتيب مع الترجي والاتحاد المنستيري.

وسبق للدريدي (40 عاما) تدريب عدة أندية أبرزها أمل حمام سوسة والملعب التونسي والملعب القابسي.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.