بعد تأهل تونس والمغرب لكأس العالم.. هل نشهد مواجهات عربية محتملة في روسيا 2018؟

أكمل منتخبا المغرب وتونس فرحة العرب، بتمثيل قياسي في نهائيات كأس العالم المقبلة، والتي تقام في روسيا صيف 2018، بعدما لحقا بمنتخبي السعودية ومصر للنهائيات.

وبتأهل المغرب وتونس، تأكدت أسماء 26 منتخبًا من أصل 32 ستلعب في كأس العالم الصيف المقبل، ولا يتبقى سوى تحديد القادمين من الملاحق الأوروبية والملاحق القارية لتحديد أسماء الـ32 منتخبًا بالكامل.

وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأهم في العالم على صعيد كرة القدم، يتواجد 4 منتخبات عربية، وكان أفضل الإنجازات في مونديالي 1986 و 1998 بتأهل 3 منتخبات عربية.

كما حققت المنتخبات العربية الأفريقية، إنجازا كبيرًا بسيطرتها على 3 من 5 مقاعد أفريقية بتأهل مصر وتونس والمغرب؛ وهو أفضل إنجاز عربي في تاريخ التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

بالفيديو.. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب المغربي بتأهلهم للمونديال https://t.co/McaGyLomrA pic.twitter.com/pnpJFvrxOo — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2017

وبالنظر لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المتأهلة للنهائيات في مستويات الـ4، فالاحتمالات واردة لمواجهات عربية في النهائيات المقبلة في روسيا، كما حدث في نهائيات مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تواجَدَ المنتخبان السعودي والمغربي في المجموعة نفسها، ونهائيات ألمانيا 2006 حيث التقى المنتخبان التونسي والسعودي في المجموعة نفسها.

وفي نهائيات كأس العالم بأمريكا 1994 تمكن المنتخب السعودي من الفوز على شقيقه المغربي 2-1 وبلغ وحده الدور الثاني، فيما تعادل منتخبا تونس والسعودية 2-2 في مونديال ألمانيا 2006 وخرجا سويًا من الدور الأول.

وسيكون قدر السعودية مرة أخرى، أن تواجه منتخبًا عربيًا في النهائيات المقبلة، حال وضعتهما القرعة معا؛ لكون منتخبات تونس ومصر والمغرب لن يلتقيا في الدور الأول نظرًا لقوانين القرعة التي تمنع بلدانًا من الاتحاد نفسه، من التواجد في المجموعة نفسها باستثناء أوروبا.

وحسب التصنيف المحتمل، فمنتخب تونس ومصر ضمنا تواجدهما في المستوى الثالث، فيما يتواجد منتخبا السعودية والمغرب في المستوى الرابع، وهو ما يعني إمكانية تواجد مصر أو تونس في المجموعة نفسها مع المنتخب السعودي.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تكون في النهائيات مواجهة عربية إيرانية، وسيكون المنتخب المغربي الوحيد الذي بإمكانه مواجهة المنتخب الآسيوي؛ لكونهما في مستويات مختلفة.

وتتواجد إيران في المستوى نفسه من تونس ومصر، وهو ما يجنبها مواجهتهما، فيما لن تواجه السعودية المتواجدة في المستوى الرابع لكونهما من الاتحاد القاري نفسه.

وستجرى القرعة يوم الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل في الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، وما زالت 6 مقاعد فقط ستعرف نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل.

محمد بن راشد يهنئ بتأهل 4 منتخبات عربية لكأس العالم لأول مرة في التاريخ https://t.co/8ZqAsCR2Sv pic.twitter.com/ryRpbtfSU2 — إرم سبورت (@EremSports) November 11, 2017

وفيما يأتي، كل أسماء المتأهلين بتصنيفاتهم في قرعة يوم الأول من ديسمبر.

التصنيف الأول: روسيا، البرازيل، بلجيكا، ألمانيا، بولندا، البرتغال، فرنسا، والأرجنتين.

التصنيف الثاني: المكسيك، إنجلترا، كوستا ريكا (قد تكون في التصنيف الثالث حسب المتأهلين من الملاحق) أيسلندا (قد تكون في التصنيف الثالث حسب المتأهلين من الملاحق)، أوروغواي، وكولومبيا.

التصنيف الثالث: إيران، نيجيريا (قد تكون في التصنيف الثالث أو الرابع حسب المتأهلين من الملاحق)، مصر، صربيا (قد تكون في التصنيف الثالث أو الرابع حسب المتأهلين من الملاحق)، السنغال، وتونس.

التصنيف الرابع: اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، بنما، والمغرب.