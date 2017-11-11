مباراة تونس وليبيا.. 5 أسلحة في يد نبيل معلول لحسم التأهل لكأس العالم

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة التي يخوضها منتخب تونس مساء السبت على ملعب رادس أمام شقيقه ونظيره ليبيا في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

ويتصدر منتخب تونس منافسات المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الكونغو الديمقراطية ويحتاج نسور قرطاج إلى فوز أو تعادل لضمان التأهل للمونديال بعد غياب 12 عامًا كاملة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” خلال التقرير التالي أبرز الأسلحة التي يراهن عليها نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس في لقاء ليبيا.. فإلى السطور التالية:

يوسف المساكني.

يبقى يوسف المساكني صانع الألعاب المخضرم نجم الشباك في تشكيلة منتخب تونس، واللاعب الأبرز في صناعة الفارق هجوميًا لصالح النسور.

ويملك المساكني (27 عامًا)، عنصر الخبرة نتيجة مشواره الطويل مع الترجي التونسي ثم انتقاله إلى لخويا القطري أو الدحيل وتقديم مستويات مبهرة خلال مشواره الاحترافي منذ تصعيده ناشئًا بالترجي العام 2008 وحتى الآن، فقد خاض 282 مباراة، وسجل 118 هدفًا، كما انضم لمنتخب تونس الأول منذ العام 2010، وخاض 51 مباراة دولية وسجل 14 هدفًا.

والأهم أن “المساكني” يملك الموهبة والقدرة على صناعة الفارق فهو لاعب يستطيع المراوغة وصناعة الفرص بأقل التمريرات والاختراق من الأطراف والعمق وعنصر خطورة حقيقي في هجوم تونس.

وأكد أسامة عرابي، نجم منتخب مصر الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” أن يوسف المساكني لاعب قدير والجميع تابع أداءه مع منتخب تونس فهو لاعب يستطيع صناعة الفارق وإذا كان في مستواه سيرجح كفة النسور.

وأضاف:”تابعت هذا اللاعب لفترات مع منتخب تونس، وتابعت أداءه السهل الرشيق، وأعتقد أن منتخب ليبيا إذا أوقف “المساكني” فإنه سيوجه ضربة مهمة بالنسبة للمنتخب التونسي”.

طه الخنيسي.

يقدم المهاجم طه ياسين الخنيسي هدّاف الترجي ودوري أبطال أفريقيا مستويات مميزة في العام الحالي، ويعد أحد نجوم الشباك في الكرة التونسية حاليًا.

ويتميز “الخنيسي” صاحب الـ25 عامًا أنه يجيد هزَّ الشباك ولو من أنصاف الفرص، وهو أمر مهم جعله يفرض نفسه مهاجمًا أساسيًا لمنتخب تونس على حساب أحمد العكايشي الذي يلعب حاليًا في نادي الاتحاد السعودي.

وخاض “الخنيسي” 19 مباراة مع منتخب تونس، وسجل 4 أهداف، ويعتبر مهاجم الترجي من الأسلحة المهمة في يد نبيل معلول، خاصة أنه مدير فني يعتمد على الضغط الهجومي المكثف وسيستفيد من تحركات الخنيسي وإجادته اصطياد الأهداف.

فرجاني ساسي.

يعوّل معلول على وجود فرجاني ساسي لاعب وسط الترجي التونسي المتألق والمتميز في العام الجاري والذي يبدو بمثابة الدينامو وسط الملعب.

ويملك “ساسي” خبرات جيدة نتيجة مشواره مع الصفاقسي التونسي وأيضًا ميتز الفرنسي قبل انتقاله إلى الترجي التونسي الموسم الماضي وتألقه بشكل لافت.

وهبي الخزري.

يبحث منتخب تونس أيضًا عن الاستفادة من قدرات لاعب الوسط المخضرم وهبي الخزري الذي يعتبر أحد الحلول الإضافية وسط الملعب بالنسبة لمعلول.

ويتميز “الخزري” بقدراته في نقل الهجمة سريعًا، والتمرير الدقيق إلى جانب أنه من اللاعبين المميزين في مسألة التسديدات بعيدة المدى، وبالتالي فهو حل رائع في يد نبيل معلول.

ويملك لاعب رين الفرنسي خبرات طويلة نتيجة مشواره مع سندرلاند بالدوري الإنجليزي وبوردو وباستيا في فرنسا، كما أنه خاض 31 مباراة دولية مع منتخب تونس.

حمدي النقاز.

يعتمد نبيل معلول على سرعات الظهير الأيمن حمدي النقاز الجناح الطائر في تشكيلة نسور قرطاج والذي قدّم مستويات متميزة في صفوف النجم الساحلي.

واستطاع النقاز إقناع الجميع بأدائه، وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة النسور بجانب علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري، وهما من أسرار قوة منتخب تونس، وإن كانت الإصابة تثير الجدل حول مشاركة معلول.