المنتخب الجزائري يتعادل مع نيجيريا ويودّع تصفيات المونديال دون أي انتصار (فيديو)

تعادل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم مع ضيفه النيجيري 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله “جون أوجو” في الدقيقة الـ 62، وتعادل ياسين براهيمي للمنتخب الجزائري في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء.

تصفيات كأس العالم أفريقيا | الجزائر 0 × 1 نيجريا | هدف أول نيجيريا HD رائع pic.twitter.com/dsvqOzCTtD — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

تصفيات كأس العالم أفريقيا | الجزائر 1 × 1 نيجريا | هدف التعادل الجزائر HD pic.twitter.com/MXvNFoH0hq — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

ورفع المنتخب النيجيري، الذي ضمن تأهله إلى المونديال في وقت سابق، رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى نقطتين فقط في المركز الرابع والأخير.

وبهذا التعادل، ودَّع المنتخب الجزائري التصفيات دون أن يحقق أي فوز، حيث تعادل في مباراتين، وخسر في مبارياته الأربع الأخرى، فيما حافظ المنتخب النيجيري على سجله خاليًا من الهزائم في التصفيات، محققًا تعادله الثاني في التصفيات مقابل الفوز في أربع مباريات.