رغم إصابته.. علي معلول يشارك في تدريبات تونس استعدادًا لمباراة ليبيا

شارك اللاعب علي معلول، الذي عانى مؤخرًا من إصابة في العضلة الخلفية، في التدريبات مع باقي لاعبي المنتخب التونسي استعدادًا لمواجهة ليبيا غدا السبت في مباراة حاسمة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم أن معلول، الذي يشكو من إصابة تعرض لها مع فريقه الأهلي المصري، انضم مساء الخميس للجلسة التدريبية قبل الأخيرة، وشارك في التدريبات بالكرة.

ولم يعلن نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي، ما إذا كان سيعول على لاعب الأهلي المصري ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب في مباراة الغد.

ويعمل أطباء المنتخب أيضًا على تجهيز المهاجم نعيم السليتي، الذي لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي وتمارين فردية خاصة.

ويحتاج منتخب تونس إلى نقطة واحدة فقط لحسم تأهله إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، حيث يتصدر المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط أمام الكونغو الديمقراطية، بينما يقبع المنتخب الغيني في المركز الثالث بـ 4 نقاط وخلفه ليبيا بفارق الأهداف.

وتسعى كرة القدم التونسية لتجاوز إخفاقاتها القارية بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 عندما تستضيف جارتها ليبيا في الجولة الختامية بالتصفيات الأفريقية غدًا السبت على استاد رادس.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات وتحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراة ليبيا صاحبة المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى لضمان التأهل للبطولة العالمية بعد غياب منذ نسخة ألمانيا 2006.

وفي التوقيت نفسه تستضيف الكونغو الديمقراطية، المنافسة على التأهل وصاحبة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، منتخب غينيا الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط على أمل تحقيق الفوز وتعثر المنتخب التونسي.

وعاشت الكرة التونسية سلسلة من الإخفاقات القارية بدأت أوائل العام الحالي حين فشل المنتخب في تخطي دور الـ 8 في كأس أمم أفريقيا في الجابون بالخسارة 2/0 أمام بوركينا فاسو.

وعلى مستوى الأندية مُنيت فرق الترجي والنجم الساحلي والأفريقي والصفاقسي بالهزيمة والخروج من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي.

وبذل الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة المدرب نبيل معلول جهودًا لاستعادة الروح المعنوية للاعبين وتجاوز الإخفاقات السابقة بينما حذر مراد العقبي مساعد المدرب من خطر التهاون بالمباراة.

وقال العقبي في تصريحات صحفية: “لن تكون مواجهة ليبيا سهلة مثلما يعتقد كثيرون. يجب خوض المباراة بجدية والتزام من أجل حسم التأهل”.

وسيكون بوسع مدرب تونس الاعتماد على جهود لاعب الوسط محمد أمين بن عمر بعد تماثله للشفاء وانضمامه إلى المران.

وقال محمد الغنودي لاعب منتخب ليبيا: “ستكون مباراة كبيرة بين المنتخبين وسنسعى لتقديم أداء جيد”.

وسبق لمنتخب تونس بلوغ نهائيات كأس العالم 4 مرات في أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 لكنها أخفقت في بلوغ النسختين الأخيرتين في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.