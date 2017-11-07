سميرة سعيد تطرح كليب “لمغاربة” لمساندة منتخب بلادها قبل مباراة كوت ديفوار في تصفيات المونديال (فيديو)

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد، كليب أغنيتها الوطنية الجديدة “لمغاربة”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، لمساندة منتخب المغرب.

وقدمت الديفا استعراضًا رائعًا في الكليب برفقة مجموعة من الشباب المغاربة، وهو ما عكس الروح الحماسية الموجودة لدى أفراد الشعب استعدادًا للتأهل للمونديال.

وأوضحت سميرة أن الهدف من هذا الكليب هو مساندة وتشجيع منتخب بلادها الوطني المغربي قبل مباراة “كوت ديفوار” في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وأغنية “لمغاربة” من كلمات وإنتاج مصعب العنزي، وألحان رضوان الديري، وتوزيع موسيقى رشيد محمد علي، وإخراج أمير رواني.